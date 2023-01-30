非裔打死非裔… 揭「執法文化」下的種族歧視

德州休士頓法院外，一名抗議者手舉著反警暴力的牌子。（Getty Images）

曼菲斯市29歲非裔 男子尼科爾斯 (Tyre Nichols) 被警察 施暴致死事件，被控謀殺他的五名警察也是非裔，讓整件事更複雜，也更令人關注其背後成因及關鍵。

紐約時報分析指出，五名警察的非裔背景，讓人注意到以前白人警察和非裔受害者的警察暴行案中，非裔人士常會指出「失了焦」、「被遺落」的事：種族和警務問題並非人與人間的種族歧視，而是警察文化根深蒂固侵犯非裔、將非裔「非人化」的作用展現；他們強調制度和手段助長了種族主義 和暴力，而不是警察本身的特定種族身份。

「這種事不是受到種族主義驅動，而是文化使然。」索塞多 (Robert M. Sausedo) 是洛杉磯非營利組織負責人，他的組織在1991年非裔男子金恩(Rodney King)遭洛城員警圍毆後成立，27日他觀看尼科爾斯被毆影片後表示，「執法文化讓他們以為可以攻擊他們應該服務的人。」

尼科爾斯家人的律師克魯普（Ben Crump）受訪時指出，「我們必須談論這個已制度化的警察文化不成文法律：你可以對非裔和棕色人種過度使用武力。」

許多城市警察部門一直在推動警察成員多元化，警務專家仍支持此策略，認為這是改善執法部門與少數族裔社區關係和實踐內涵的方式。

曾研究撰寫種族和執法相關文章的福爾曼 (James Forman Jr.)說，單問為何警察的種族背景無法阻止他們對尼科爾斯使用暴力，是發問者忽視了深藏在工作體制下的威力。

「非裔身份不能保護你免受所有可能導致警察暴力的力量，」福爾曼說：「警務理論和警務風格，警察所受培訓為何？所有推動暴力和野蠻行徑的動力，都比警察的種族更強大。」

研究種族正義的南加州大學法學教授阿莫（Jody Armour ）指出，「我們以一種非常簡化的方法來處理警務問題，以為代表權就是某種萬靈丹。但當你穿上那件藍色制服後，足以淹沒任何其他可能的身份。」