拚提高接種率 FDA委員會通過：簡化新冠疫苗接種

FDA顧問委員會通過簡化新冠疫苗接種提案，建議大部分人每年秋季接種一劑新疫苗，減少疫苗接種的複雜性。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )一顧問委員會一致通過簡化全國新冠疫苗接種方針的提案，未來新冠疫苗可互換使用，無論是要接種第一劑新冠疫苗或補強針，一律為針對相同病毒株的同配方疫苗，製造商也不列入考量。

此外，委員會也在考慮其他新冠疫苗年度分配提案，與美國的流感疫苗 行程相似，若提案通過，大部分人將被建議每年秋季接種一劑新疫苗，新疫苗可能重新調配以因應當年冬季預計盛行的變種病毒，這一改變意味著未來國人不需要再追蹤曾經接種的疫苗數量和接種的時間。目前尚未就其他提案表決。

修改方針的目的是減少疫苗接種的複雜性，最終目標是讓更多人接種疫苗。

FDA疫苗負責人馬克斯(Peter Marks)表示由於新冠病毒的快速演變，需要隨著時間調整方法，現在正是回顧新冠疫苗發展的好時機，觀察是否能簡化接種，他說目標是「促進最佳的疫苗接種過程，並且保護全體人口向前邁進」。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，全美僅15%人口接種最新版的二價疫苗，65歲以上人群僅四成已接種補強針。

討論期間，馬克斯承認推廣補強針的結果表現平平，委員會同意是時候更新新冠疫苗的政策。

哈佛醫學院(Harvard Medical School)兒科傳染病醫師拉維(Ofer Levy)指出：「隨著疫情從大流行病(pandemic)階段轉到地方流行病(endemic)階段，今日的表決代表美國人民的實際大型勝利，這將真正有利於公共衛生。」

表決通過後，委員會討論了幾種改善疫苗方針的方法，顧問支持舉辦公共會議，指導疫苗病毒株的挑選，公共會議之後，FDA將正式決定病毒株選擇，並指示製造商準備生產。

FDA提議於今年5月底或6月初召開會議，在秋季準備疫苗，目標是匹配可能在冬季流行的病毒株疫苗。

一些小組成員表示，有鑑於病毒演變的速度，未來每年可能需要更頻繁舉辦會議，如同流感疫苗的做法。