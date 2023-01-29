地球內核大解密：旋轉速度不停變…時快時慢

地震學者指稱，這種巨大的拉鋸戰致使內地核以時快時慢的速度轉動，目前可能正在變速。（Getty Images）

地震 學者在最新報告指出，地球內核相形地表運動，旋轉速度不停在變，而且在短暫但特定的停止之後，就會變速，可能每70年一次，目前最新一次可能進行之中。

紐約時報報導，這件事聽來好像末日電影 「2012」，但別擔心，這次地球轉動周期決不會發生世界毀滅；2012電影裡，專家們提出該模型用意旨在增進對地球最內部祕密的理解，還有地核與世上其他部分的關係。

這項研究23日發表在「自然：地球科學」(Nature Geoscience)，研究作者之一、北京大學地震學家宋曉東表示，地球內核就像「行星內的行星，因此它如何運行顯然非常重要」。

丹麥地震學家雷曼(Inge Lehmann)1936年發現，流質的外地核包覆著固態的鐵球，此後一直叫科學界感到迷惑。

南加州大學 地震學者維岱爾(John Vidale)表示，地球內部就像一個固態鐵球浮著，真是怪異；科學家認為，地球內部的岩漿足夠冷卻之後，鐵質核心由粥狀的金屬凝結而出，相形地球生成，算不太遙遠。

地球內核無法直接採樣，但大地震釋出強大的地震波，還有冷戰時代的核武測試都穿透到內核，展露其某些特質。科學家懷疑那個地核金屬球大致由鐵及鎳組成，長1520哩，熱度約如太陽表面。

但這些波動也造成一個難題：假如地核是惰性的，那麼由近乎相同的地震、核武試爆造出來的波，它們穿透地核之旅應絕不改變，只是長期觀察下來，發現有所不同。

有種解說認為：地核有在轉動，把這些波折射掉。1990年代中期，宋曉東名列第一批科學家而主張，地核轉動的速度或與地表不同。此後地震學家已找到證據，意味地核的轉動可以時快時慢。

科學界對此有兩種意見，一派認為是兩股巨大的力在爭奪地心的控制，流質的地核外層有旋繞的鐵湍流，因此產出地球磁場，牽引著更內部核心，導致它轉動；那股脈衝遭地幔抵消，地幔巨大的重力場攫住地核，讓它轉動變慢。

宋曉東及另位北大地震學者楊翼研究1960年代鑽地地震波，提出理論指稱，這種巨大的拉鋸戰致使內地核以時快時慢的速度轉動，大約以70年為一周期。