不敵暖化…美西千年辛曼冰河消失 原址剩殘雪

位於華盛頓州雷尼爾山的最大冰河辛曼冰河消失，從此走入歷史。（取自維基）

位於華盛頓州雷尼爾山(Mount Rainier)與格拉西爾峰(Glacier Peak)之間的最大冰河 辛曼冰河(Hinman Glacier)在數千年後、經歷長期抗戰後，最終仍不敵全球暖化融化消失，從此走入歷史。

辛曼山(Mount Hinman)位於西雅圖市中心以東50哩，坐落於高山湖原野區(Alpine Lakes Wilderness)，處在斯諾誇爾米步道 (Snoqualmie Pass)與史帝芬斯步道(Stevens Pass)中間。

尼可斯學院(Nichols College)冰河學者佩爾托(Mauri Pelto)去年8月率領團隊前往辛曼山，但這一次他們發現同名冰川 已消失無蹤。冰河原址只剩幾塊滯留的冰雪。

佩爾托表示：「這是完全消失的最大北喀斯喀特(North Cascade)冰河，我見過許多小冰河消失，看到一條更大的冰河消失更讓人吃驚。」

直到最近，辛曼冰河還在一年中最炎熱最乾燥的時期提供斯凱科米甚河(Skykomish River)水源，斯凱科米甚河共有四條已命名冰河供水。

佩爾托指出，自1950年代以來，斯凱科米甚河的冰河流域已經損失55%的表面區域。

近幾十年來，隨著辛曼冰河的冰量下降，斯凱科米甚河夏末的水量愈來愈低，這對鮭魚和農民來說都是壞消息。

辛曼冰河相當古老，也許能追溯至柯迪勒拉冰蓋(Cordilleran Ice Sheet)消退的時期，柯迪勒拉冰蓋在1萬4000年前在喀斯喀特山(Cascades)奧林匹克(Olympics)上留下冰川，佩爾托說有強力的證據表明辛曼冰河比馬札馬火山(Mount Mazama)爆發還古老。

1976年辛曼山與鄰近地區被劃定為高山湖原野區的一部分，得到保護不受人類干擾，但仍無法保護冰雪躲過暖化的傷害。

2000年編的「喀斯喀特高山指南」(Cascade Alpine Guide)寫著：「辛曼冰河曾經是雷尼爾山與格拉西爾峰之間最大的冰河。辛曼冰河已經分裂成三個部分，面積大大減少。」

2022年8月佩爾托團隊發現的最大塊冰約10畝，已經太小太薄無法流動。