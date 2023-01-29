面積相當於大倫敦地區…南極大冰山 崩離布倫特冰架

南極一座冰山最近從布倫特冰架（Brunt Ice Shelf）崩離，面積相當於大倫敦地區。(圖截取自NASA)

根據英國 國家極地研究機構「英國南極勘測」 (British Antarctic Survey，BAS)的消息，22日南極一個大小接近大倫敦地區的巨型冰山從布倫特冰架(Brunt Ice Shelf)崩離。

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科學家十年前首度在布倫特冰架發現顯著的裂縫，但過去兩年出現兩個大型裂縫，位於布倫特冰架的BAS哈雷研究站(Halley Research Station)及冰川 學者表示研究站的狀況安全。

崩離的冰山約600平方哩(1550平方公里)，研究員表示本次冰山崩離是預期中的事件，非氣候變遷 所致。

BAS冰川學者霍茲森教授(Dominic Hodgson)表示：「這次冰山崩裂事件是預料之中的，是布倫特冰架的一部分自然作用，與氣候變遷無關。我們的科學及研究團隊持續即時監測冰架，確保安全，並維持我們在哈雷研究站的科研活動。」

南極區目前正值夏季，今年南極的海冰面積創下歷史新低。國家冰雪數據中心(National Snow and Ice Data Center)科學家1月初曾報告：「雖然南極的海冰面積在每年的這個時候總是急遽減少，但今年異常迅速。12月底，南極海冰面積達到45年來衛星紀錄的最低水平。」

數據中心的研究指出，海冰面積少部分是因為大範圍的氣溫高於正常水平，11、12月時羅斯海(Ross Sea)的溫度比平均高出攝氏2度，強風也加速海冰減少。

近期的數據表明海冰自此之後並未恢復，預示南極洲的夏季可能連續第二年以新紀錄結束。

過去數十年，南極區的海冰面積劇烈變動，在新高紀錄與新低紀錄間起伏，與受氣候變遷加速影響的北極地區不同，南極的海冰面積變幻莫測。