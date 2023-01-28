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鋼材關稅爭議 美中在WTO互控 吵歸吵仍會續談

記者張聲肇／綜合報導
中國駐世貿組織代表李成鋼。(路透)
中國駐世貿組織代表李成鋼。(路透)

針對鋼材產品關稅問題，美國和中國代表27日在世貿組織會議上，互相高調指責對方；中國駐世貿大使李成鋼批評美國是「單邊主義的霸凌者」，美國副貿易代表帕根(Maria Pagan)指控中國採取「非法的報復措施」。

針對中國、土耳其、挪威、瑞士提出的申訴，世貿組織裁定美國對鋼材進口的關稅，違反全球貿易的規定，美國不服，提出上訴，李成鋼極表不滿，說美國令人不安的行為，坐實了美國是「單邊主義的霸凌者、破壞法規者、攪亂供應鏈者」的形象。

世貿組織最近連續對美國不利的裁決，不單針對鋼材進口關稅糾紛，香港提出的產品標誌問題，也是美國敗訴。美國早就在批評世貿組織的糾紛調解制度管太多，還揚言要改革世貿。

帕根說，美中之間的鋼材產品關稅糾紛，根本就不應該提到會議上討論，「只會替中國的非市場政策與做法抵擋批評的世貿組織，對任何人都沒好處。」

華府對這個糾紛的裁定提出上訴，世貿卻無從處理，因為美國一直在阻擋世貿組織最高上訴裁判庭新法官的派任，世貿的上訴法院形同癱瘓。

李成鋼說，中國倒希望美國會懂得起碼的自我克制，不要凡是對它不利的世貿小組裁決都往空氣裡上訴，因為「無從上訴」就是它自己造成的。

帕根接受路透訪問時表示，中國在世貿會議上高調批評美國，沒有意義，「要怎麼罵，都無所謂。我們會繼續和中國談判。」

關稅 霸凌 供應鏈

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