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美中晶片戰 貿易全球化重挫 專家：像「地表板塊漂移」緩慢影響大

編譯潘勛／綜合27日電
美中晶片大戰，貿易全球化受到嚴重影響。（路透）
美中晶片大戰，貿易全球化受到嚴重影響。（路透）

最近30年質疑全球化雨露均霑的聲浪漸大，認為即便貿易全球化讓各國共贏，集權國家仍不改戰略目標及國策，於是以西方為代表的國家及公司重新評估供應鏈，不再出口很多最強科技，尤以2022年秋天美國禁止尖端晶片科技給中國最顯著，專家指出，貿易興旺全球的理論已出現「板塊漂移」，雖緩慢但影響重大。

「基督教科學箴言報」(Christian Science Monitor)26日報導，重新思索全球化一點一點進行中，各國、各公司都一樣。最顯而易見的是中國及西方漸漸飄移離開；但貿易關係受損，全球化的好處依然強大，所以沒有簡單的答案；貿易繼續厚實消費者的荷包、提升企業獲利，拉低成千上萬種商品的價格。

中國歐洲商會主席伍德克(Joerg Wuttke)指出，貿易全球化的再思考宛如地球板塊漂移，雖緩慢但很顯著，如今讓世界仍覺結合的是消費者。

中國與西方漸行漸遠會到什麼程度，要看各國對國家安全、追求經濟成長的考量，達成新平衡。

新冠疫情期間讓美國警覺到太依賴中國的口罩等個人防護裝備。檢討貿易全球化進入新時期，其中最明顯的便是半導體，它用在日常消費品由鬧鐘、微波爐、汽車等上頭；有些學者把半導體形容成21世紀的新石油；果真如此，美國去年秋天推動的禁止最先進半導體科技出口中國，就形同數位版的石油制裁。

美國的設限重挫中國的雄心，特別在超級電腦及人口智慧，還有讓解放軍成為世上最強軍力的計畫。

即便與西方交情最熱絡時代，中國就半導體要追上西方也很吃力；中國最先進的半導體業者中芯國際據估落後西方業者五年，目前西方制裁後，中國要趕上就更困難。

塔夫茨大學歷史學者米勒(Christopher Miller)指出，中國至少落後五年甚至更多，這一點意義重大。

由華府觀點來看，就反制中國這個不肯照美國規矩競爭的競爭對手，真是延宕太久才動用禁限先進半導體這一招了；而中國因此碰到的麻煩在：短期內，要反制美方的制裁幾乎無「技」可施。

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