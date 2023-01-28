援烏坦克未抵前 俄軍加快攻勢 強襲巴赫穆特市

烏克蘭戰爭即將邁入一周年，俄軍近來加快攻勢。（美聯社）

烏克蘭 軍方27日表示，俄軍大舉挺進東部巴赫穆特市(Bakhmut)，遭遇頑強抵抗，雙方挨家挨戶打巷戰，顯示俄國 希望在西方支援烏克蘭的高性能坦克抵達之前，完全佔領這個城市。

烏軍指揮官說，俄軍挺進的速度越來越快，但也承受重大傷亡。烏國軍方和民間領袖都說要堅守陣地，保衛城市，讓入侵的俄軍付出慘痛的代價。

俄軍深入巴赫穆特市，讓烏國高層難以決斷要繼續死傷較重的巷戰，還是撤退以保存實力。城西高地目前由烏軍據守，較易守難攻，但軍隊指揮官認為，巴赫穆特的戰略價值並不大。

戰略價值即使不大，象徵意義卻很大，俄國派出囚犯為主的瓦格納傭兵集團數千部隊進攻巴赫穆特，意在併吞整個頓巴斯區，烏國總統澤倫斯基 12月還來到巴赫穆特，稱讚它是國防堡壘。

他26日晚對全國同胞演說時說，俄國在頓巴斯之戰輸越多，總體潛力就變越小，「我們知道侵佔者有何計畫，我們不會讓他們佔到便宜。」

烏克蘭戰爭即將邁入一周年，雙方對峙了好一陣子，戰事相當平靜，俄軍突然加緊攻勢，試圖攫取巴赫穆特，顯然有意在烏軍秋天發動閃電攻勢，搶回東北部和南部一大片領土之後，特別在美國、德國、波蘭等承諾支援烏克蘭的先進坦克抵達戰區前，要鞏固佔領區。

烏克蘭揚言運用西方支援的高性能坦克突破俄軍占領區，搶回更大片自己的領土。固守巴赫穆特的烏軍坦克部隊使用蘇聯時代的T-72坦克，一名坦克隊員說，烏克蘭亟需新型坦克，「敵軍已佔領不少據點，仗越來越難打，這個城市我們守得住，但要有這項支援，才有辦法。」

守軍偵查無人機部隊主管馬維言科(Oleksandr Matviyenko)說，俄國似乎有用不完的新兵，「我們擊潰一隊又來一隊，擊潰一隊又來一隊。」他認為，只要西部補給路線維持住，已被三方包圍的巴赫穆特就守得住。