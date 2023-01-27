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麥卡錫若訪台 估中行動更震撼 比裴洛西訪台時更緊張

記者廖士鋒／綜合報導
國會眾院議長麥卡錫傳今春訪台，中國軍事評論員預測解放軍會採取比裴洛西訪台時「更加全面、震撼的行動方式」。(美聯社)
國會眾院議長麥卡錫傳今春訪台，中國軍事評論員預測解放軍會採取比裴洛西訪台時「更加全面、震撼的行動方式」。(美聯社)

眾議院議長麥卡錫傳今春將訪台，港媒引述中國軍事評論員分析稱，若麥卡錫訪台，解放軍將不會沿用裴洛西訪台時的模式，而是會採取比上一次「更加全面、震撼的行動方式」、「借勢把反台獨軍事行動推向一個新的高度」。前眾議院議長裴洛西去年訪台時，曾引發「第四次台海危機」。

麥卡錫將訪台的消息已由「酒杯新聞」披露，中國環球時報前總編輯胡錫進在微博發文指出，「美台挑釁」給中國提供一次又一次為最終解決台灣問題磨練槓桿的機會。他強調，去年解放軍圍著台灣，演練對台的圍困、模擬多方向奪島，並且實際形成了對台灣的短時間封鎖，「這些無疑是對結局的鋪墊」。

港媒引述中國軍事評論員王雲飛的分析，他預測解放軍會採取比上一次裴洛西訪台「更加全面、震撼的行動方式」，包括使用無人機穿越台灣、對台灣海峽的部分外島進行封鎖等。

中國時事評論員邱震海則提到，2月將有數位重要的美國官員訪問中國，中美關係會有「小陽春」。但3、4月會進入一個複雜階段，主要是因為麥卡錫將會訪問台灣，對此「北京肯定會有反應」。

中國軍事學者宋忠平先前接受鳳凰衛視採訪時指出，上次裴洛西訪台時，解放軍採取的環台軍演已經表明立場，「中國不希望美國在台灣問題上再製造新的緊張，但如果一意孤行改變台海現狀，那你們做得了初一，我們也做得了十五」。若麥卡錫訪台，宋忠平估計解放軍會採取「更加常態化方式」解決，讓對方知道台海問題「絕對不容挑釁」。

中國國台辦在1月例行記者會，針對麥卡錫可能訪台表示，美國國會作為美國政府一部分，「應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現不支持『台獨』的承諾」。

麥卡錫 解放軍 裴洛西

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