教宗方濟各：同性戀非犯罪 應認可「每個人的尊嚴」

教宗方濟各(右)24日受訪時，呼籲主教們歡迎女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒(LGBTQ)人士進教堂，指同性戀不是「犯罪」；這是首位討論相關法律的教宗。(歐新社)

羅馬天主教教宗方濟各 (Pope Francis)24日接受「美聯社」專訪，批評罪刑化同性戀 的法律「不義」(unjust)，強調天父愛所有子民，呼籲支持這類法律的主教們歡迎女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒(LGBTQ )人士進入教堂；他的這一發言使他成為第一位討論相關法律的教宗。

方濟各接受美聯社專訪時說：「同性戀不是法律上的犯罪(crime)。」方濟各坦言，世上某些地區的主教支持罪刑化或歧視LGBTQ人士的法律，而他則以原罪(sin)闡述這個議題。

方濟各認為這種情況源自文化背景差異，但主教必須改變並認可每個人的尊嚴。

他表示，「這些主教必須經歷轉變的過程」，隨後補充說主教應「如天父對待所有人一般，展現溫柔與意願」。

同志權利倡議團體認為，方濟各的發言堪稱天主教里程碑，且他是第一個討論LGBTQ法律的教宗。

教宗方濟各24日受訪時，呼籲主教們歡迎女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒(LGBTQ)人士進教堂，指同性戀不是「犯罪」；這是首位討論相關法律的教宗。(路透)

致力終結同性戀除罪化的「人類尊嚴信託基金會」(Human Dignity Trust)指出，全球約有67個國家或地區罪刑化合意同性戀活動，其中11個國家或地區最重可處以死刑。

專家表示，就算在未罪刑化同性戀的地區，LGBTQ人士也會遭受騷擾、標籤化與暴力襲擊。

美國逾十多州仍有成文的「性悖軌法」(Sodomy law)，最高法院2003年裁定其違憲仍無實際效用。

同志權利倡議團體表示，這些陳舊的條文合理化騷擾行為，並以佛羅里達州的法律「不說同性戀」(Don't Say Gay)為例，指新法仍持續邊緣化LGBTQ人士。

聯合國多次呼籲廢除罪刑化同性戀的法律，指相關條文侵犯權利和隱私，稱國家有義務保障所有人的人權，無論其性取向或性別認同。

方濟各表示，天主教堂可以且必須協力終結這類不義的法律，並兩度強調「必須做到」。

方濟各引述天主教堂的教義問答表示，人們必須互相歡迎、尊重，不應該邊緣化或歧視彼此。

方濟各說：「我們全都是天父的孩子，天父愛我們原來的樣子，以及我們每個人為尊嚴而戰的力量。」