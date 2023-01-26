西維州、北卡州、德州 掀墮胎藥法律戰
西維吉尼亞州一家墮胎藥廠和北卡羅來納州一名醫生分別向聯邦法院提出訴訟，認為兩個州不能自行發布對墮胎藥的限制和禁令；與此同時，反墮胎組織則呼籲德州的聯邦法官廢止聯邦食品暨藥品管理局(FDA)對墮胎藥的批准令，要求將墮胎藥從市場下架。
最高法院去年6月推翻了維護聯邦墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)，將墮胎權交由各州決定；如今多個州圍繞墮胎藥競相訴訟，顯示墮胎支持者和反對者展開激烈的法律戰。
西維州亨廷頓市的GenBioPro公司提控說，州府不能以發布墮胎藥米非司酮(mifepristone)禁令的方式，來廢止FDA在2000年對墮胎藥米非司酮的批准，這是最高法院6月裁決後的第一起墮胎藥控案。
北卡州德漢市(Durham)醫生艾米·布萊恩(Amy Bryant)是挑戰北卡州對米非司酮藥的限制，稱州府的限制影響了她治療病人。
反墮胎組織的訴案是要求廢止FDA對米非司酮藥的批准，藥物墮胎占到美國墮胎的半數以上。
銷售普通米非司酮藥的GenBioPro公司表示，西維州去年9月生效的「未出生胎兒保護法」幾乎禁止所有墮胎，該法與聯邦政府批准墮胎藥的宗旨相衝突，嚴重違反國家利益。
訴狀說，墮胎藥禁令違反憲法，國會授權FDA管理藥物，聯邦法優先於與之衝突的州法。墮胎藥禁令還違反憲法的商業條款，即限制各州對跨州貿易設置障礙。
布萊恩的控案反對北卡州對墮胎藥的限制，即病患必須親自在特殊許可醫療部門拿取墮胎藥，並須在服藥前至少72個小時，接受州府指定的諮詢服務。布萊恩說，此類限制干擾了她對病患的治療能力。
共和黨的西維州檢察長表示，將全力捍衛該州的新墮胎法，北卡州檢察長的發言人表示，在審議布萊恩的訴訟。
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