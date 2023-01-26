西維州、北卡州、德州 掀墮胎藥法律戰

圖為藥店內處方墮胎藥。(美聯社)

西維吉尼亞州一家墮胎 藥廠和北卡羅來納州 一名醫生分別向聯邦法院提出訴訟，認為兩個州不能自行發布對墮胎藥的限制和禁令；與此同時，反墮胎組織則呼籲德州的聯邦法官廢止聯邦食品暨藥品管理局(FDA )對墮胎藥的批准令，要求將墮胎藥從市場下架。

最高法院去年6月推翻了維護聯邦墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)，將墮胎權交由各州決定；如今多個州圍繞墮胎藥競相訴訟，顯示墮胎支持者和反對者展開激烈的法律戰。

西維州亨廷頓市的GenBioPro公司提控說，州府不能以發布墮胎藥米非司酮(mifepristone)禁令的方式，來廢止FDA在2000年對墮胎藥米非司酮的批准，這是最高法院6月裁決後的第一起墮胎藥控案。

北卡州德漢市(Durham)醫生艾米·布萊恩(Amy Bryant)是挑戰北卡州對米非司酮藥的限制，稱州府的限制影響了她治療病人。

反墮胎組織的訴案是要求廢止FDA對米非司酮藥的批准，藥物墮胎占到美國墮胎的半數以上。

銷售普通米非司酮藥的GenBioPro公司表示，西維州去年9月生效的「未出生胎兒保護法」幾乎禁止所有墮胎，該法與聯邦政府批准墮胎藥的宗旨相衝突，嚴重違反國家利益。

訴狀說，墮胎藥禁令違反憲法，國會授權FDA管理藥物，聯邦法優先於與之衝突的州法。墮胎藥禁令還違反憲法的商業條款，即限制各州對跨州貿易設置障礙。

布萊恩的控案反對北卡州對墮胎藥的限制，即病患必須親自在特殊許可醫療部門拿取墮胎藥，並須在服藥前至少72個小時，接受州府指定的諮詢服務。布萊恩說，此類限制干擾了她對病患的治療能力。

共和黨的西維州檢察長表示，將全力捍衛該州的新墮胎法，北卡州檢察長的發言人表示，在審議布萊恩的訴訟。