高盛點名4城恐重現2008房市崩盤 預警「政府接近倒債 美將陷衰退」

高盛提出預警，指聖荷西、聖地牙哥、奧斯汀、鳳凰城等四城市可能重演2008年的房市崩跌。（Getty Images）

高盛 (Goldman Sachs)經濟學者預警，聖荷西、聖地牙哥、奧斯汀、鳳凰城這四個城市可能出現2008年的房市崩盤；高盛並指政府接近倒債的情況，便可能讓美國陷入衰退。

受到高利率 和房價 下跌影響，高盛預期2023年房市慘況將持續，並在本月初提醒客戶的信件中，點名加州聖荷西與聖地牙哥、德州奧斯汀，以及亞利桑納州鳳凰城這四城的房價可能在顯著增長後，出現急遽下降超過25%的情況，類似2008年「經濟大衰退」(Great Recession)房市崩盤的情況；史坦普-凱斯席勒全國房價指數(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)指出，當年全美房市跌約27%。

高盛認為，「對2023年修訂後的預測，利率將維持在高點的時間更長，十年期美債收益率將在第三季觸頂；因此，我們調高2023年底的30年固定房貸利率預測至6.5%，比先前預測高出30個基點。」

30年固定房貸利率2022年從3%增至6%，11月達到峰值的7.37%。

高盛也說明為何點名四個城市，是由於當地房地產在新冠肺炎疫情期間的飆漲，已脫離基本面。

高盛並預測，東北部、東南部和中西部許多地區的房市也出現微幅修正，其中紐約市將跌0.3%，芝加哥跌1.8%，巴爾的摩增0.5%，邁阿密增0.8%。

高盛提出預警，指聖荷西、聖地牙哥、奧斯汀、鳳凰城等四城市可能重演2008年的房市崩跌。（Getty Images）

高盛的信中寫道，「假設經濟維持在軟著陸的道路上且避免衰退，30年固定房貸利率到了2024年底會回到6.15%，房價成長將可能在2024年底從負轉為低於趨勢的增值」。

另外，對於可能出現的債限危機，高盛首席經濟學者海濟斯(Jan Hatzius)接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時說，「若質疑美國政府按時支付利息和本金的能力或意願，那可能會產生非常、非常不利的後果。」

美國上周觸及債務上限，財政部長葉倫(Janet Yellen)啟動「非常措施」繼續支付政府帳單。

若國會未能及時提高債限，海濟斯表示，投資人將擔心財政部可能違約，而美國財政部「可能是全球經濟最重要的資產」。

美國或許會在2024年總統大選前避免步入衰退，但債限危機是關鍵，若違約或接近違約都可能導致經濟衰退。