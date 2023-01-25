雷傑納隆科學獎決賽 18亞裔入圍 加州6名最多、紐約州3名

雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)24日揭曉前40名決賽選手名單，來自14州，共34所學校，其中包括18名亞裔。(主辦機構提供)

享有「少年諾貝爾獎」之名的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)24日公布2023年的決賽入圍 名單，前40名中有18名亞裔 高中生，分別來自加州 、紐約州、麻州、維州等11個州，其中加州入圍的亞裔學生最多，共有六名，其次為紐約州，共三名，其餘九州各一名。

今年是雷傑納隆科學獎第82屆，入圍前40名的學生來自14州，共34所學校，每名學生至少獲得2萬5000元獎金，他們將在3月為期一周的決賽中角逐前十名，競爭總額超過180萬元的獎金，入圍決賽的學生也將在3月12日舉辦的線上活動中向公眾展示研究成果，與頂尖科學家交流，勝者將獲得獎金4萬元到25萬元不等，決賽前十名勝者名單將於3月14日在線上直播典禮中揭曉。

入圍的亞裔學生包括：加州史丹福大學網路高中(Stanford University Online High School)的金Elane，她研究化療對味覺幹細胞微環境的影響；Palo Alto高中的李Ryan，項目研究線粒體裂變調節晝夜節律起搏器神經元的結構，及其可塑性和突觸維持；Palo Alto高中的Vivian Xu評估甲酸對蜂蜜覓食性能的影響；聖地牙哥Del Norte高中的Ellen Xu研究用於川崎病診斷的深度神經網路；舊金山Lowell高中的Jeffery Xu主要研究CCR6/CCL20受體-配體對中的結構和功能關係；Harker School的Sally Zhu項目研究台球的平滑性和規律性，以及龐加萊問題(Poincare Problem)。

紐約州Jericho Senior高中金Emily，研究活性碳作為吸附劑和光催化劑，在除去偶氮染料的雙重作用；同校的Kevin Zhu研究項目為復發性重複收縮和微變化的短串連，主要調查人類癌症中多態性的不足因素；Williamsville East高中的Sophie Zhu，項目主題是勞倫特半數的評價單體中的因式分解。

北卡數理高中(School of Science and Mathematics)的陳Angela，她主要通過機器學習研究如何保護加州環境，開發能計算野火風險和燒傷面積的預測模型。

伊利諾州芝加哥大學實驗高中(Laboratory High School)的陳Corona，重點研究普通混凝土的材質結構，了解其中微生物群落，以推動脱碳技術。

德州BASIS San Antonio Shavano學校的關Hannah，通過建模研究老齡化健康和死亡率的關係，並設計出多維度的交互網路。

麻州波士頓Commonwealth School的何楓環(Fenghuan He，姓名皆音譯)，研究原始黑洞對系外行星系統的影響。

密西根州Cranbrook Kingswood學校的華Michelle，研究主題為從視頻重建3D人體形狀和運動狀態，建立自行監督的神經網路。

華盛頓州Tesla STEM高中的金Evan，項目研究超導體的生成及其生成對抗網路的假設。

維州McLean高中的周Ethan通過網路學習研究光滑函數(smooth functions)。

田納西州Brentwood高中的王Jason Christopher，項目研究致癌異構體對上皮細胞的不同影響。

佛羅里達州American Heritage School Boca-Delray的Nolan Wen，項目主題為新興鋰皂石增強單寧酸基水凝膠的開發與表徵。