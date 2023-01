媽的多重宇宙 奧斯卡提名11項 楊紫瓊搶影后 關繼威入圍男配角

楊紫瓊(右)與關繼威(左)因在電影「媽的多重宇宙」中的出色演技,24日分別獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角和最佳男配角提名。(Getty Images)

美國影藝學院(Academy of Motion Pictures Arts and Sciences)24日公布第95屆奧斯卡金像獎入圍名單,由新科金球獎影后楊紫瓊 主演的電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)獲得最佳女主角、最佳男配角,最佳導演以及最佳影片等11項提名 ,入圍項目超過其他影片;美聯社報導,楊紫瓊也成為首位獲提名角逐奧斯卡最佳女主角的亞裔女演員。

華裔導演關家永(左)因執導電影「媽的多重宇宙」,入圍奧斯卡最佳導演,該片也入圍最佳影片。(Getty Images)

德國反戰片「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)與愛爾蘭黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)緊追其後,各獲得九項提名。

楊紫瓊得知入圍後,在英國倫敦接受媒體越洋電話採訪,難掩興奮之情,「僅僅獲得提名也意味已經獲得同行的認可與愛護」,楊紫瓊強調「對世界其他亞裔而言,這不只是美國影壇、連全世界影壇都已經有我們亞裔演員 一席之地,終於換我們上場,我們已被肯定、已被看見」。

入圍名單由影星里茲·阿邁德(Riz Ahmed)和愛莉森·威廉絲(Allison Williams)在加州比佛利山莊宣布;以飾演「法櫃奇兵:魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)童星出身的華裔演員關繼威(Ke Huy Quan)也因該片獲得最佳男配角提名,而且被視為得獎熱門人選。

片中飾演楊紫瓊和關繼威女兒的華裔女星許瑋倫(Stephanie Hsu),也同時獲得最佳女配角提名。

本屆入圍最佳影片的電影除「媽的多重宇宙」外,還包括票房超過15億元的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)、賣座電影「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)以及導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)半自傳電影「法貝爾曼」(The Fabelmans)等。

另外漫威系列電影「黑豹:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)也獲得五項提名,包括首次在演員項目由安琪拉·貝瑟(Angela Bassett)獲得女配角提名。

在本月稍早金球獎頒獎典禮中,楊紫瓊與關繼威就以「媽的多重宇宙」分別贏得音樂喜劇類影后與最佳男配角獎榮譽,締造亞裔演員的新紀錄。

「媽的多重宇宙」由華裔導演關家永(Daniel Kwan)與舒奈特(Daniel Scheinert)聯手製作執導,預算僅2500萬元,但自去年3月上映以來,佳評如潮,票房超過1億元,堪稱去年影壇的黑馬。