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媽的多重宇宙 奧斯卡提名11項 楊紫瓊搶影后 關繼威入圍男配角

編譯俞仲慈／綜合24日電
楊紫瓊(右)與關繼威(左)因在電影「媽的多重宇宙」中的出色演技，24日分別獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角和最佳男配角提名。(Getty Images)
楊紫瓊(右)與關繼威(左)因在電影「媽的多重宇宙」中的出色演技，24日分別獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角和最佳男配角提名。(Getty Images)

美國影藝學院(Academy of Motion Pictures Arts and Sciences)24日公布第95屆奧斯卡金像獎入圍名單，由新科金球獎影后楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)獲得最佳女主角、最佳男配角，最佳導演以及最佳影片等11項提名，入圍項目超過其他影片；美聯社報導，楊紫瓊也成為首位獲提名角逐奧斯卡最佳女主角的亞裔女演員。

華裔導演關家永(左)因執導電影「媽的多重宇宙」，入圍奧斯卡最佳導演，該片也入圍最...
華裔導演關家永(左)因執導電影「媽的多重宇宙」，入圍奧斯卡最佳導演，該片也入圍最佳影片。(Getty Images)

德國反戰片「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)與愛爾蘭黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)緊追其後，各獲得九項提名。

楊紫瓊得知入圍後，在英國倫敦接受媒體越洋電話採訪，難掩興奮之情，「僅僅獲得提名也意味已經獲得同行的認可與愛護」，楊紫瓊強調「對世界其他亞裔而言，這不只是美國影壇、連全世界影壇都已經有我們亞裔演員一席之地，終於換我們上場，我們已被肯定、已被看見」。

入圍名單由影星里茲·阿邁德(Riz Ahmed)和愛莉森·威廉絲(Allison Williams)在加州比佛利山莊宣布；以飾演「法櫃奇兵：魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)童星出身的華裔演員關繼威(Ke Huy Quan)也因該片獲得最佳男配角提名，而且被視為得獎熱門人選。

片中飾演楊紫瓊和關繼威女兒的華裔女星許瑋倫(Stephanie Hsu)，也同時獲得最佳女配角提名。

本屆入圍最佳影片的電影除「媽的多重宇宙」外，還包括票房超過15億元的「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)、賣座電影「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)以及導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)半自傳電影「法貝爾曼」(The Fabelmans)等。

另外漫威系列電影「黑豹：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)也獲得五項提名，包括首次在演員項目由安琪拉·貝瑟(Angela Bassett)獲得女配角提名。

在本月稍早金球獎頒獎典禮中，楊紫瓊與關繼威就以「媽的多重宇宙」分別贏得音樂喜劇類影后與最佳男配角獎榮譽，締造亞裔演員的新紀錄。

「媽的多重宇宙」由華裔導演關家永(Daniel Kwan)與舒奈特(Daniel Scheinert)聯手製作執導，預算僅2500萬元，但自去年3月上映以來，佳評如潮，票房超過1億元，堪稱去年影壇的黑馬。

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