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貝佐斯擬出售華盛頓郵報 換購美足華盛頓司令隊

編譯俞仲慈／綜合23日電
世界第二首富網購巨擘亞馬遜老闆貝佐斯，有意出售「華盛頓郵報」，改購華府美式足球隊。(美聯社)
世界第二首富網購巨擘亞馬遜老闆貝佐斯，有意出售「華盛頓郵報」，改購華府美式足球隊。(美聯社)

根據紐約郵報(NY Post)報導，亞馬遜(Amazon)執行長貝佐斯(Jeff Bezos)正在考慮出售華盛頓郵報(Washington Post)以籌資買下美式職業足球(NFL)「華盛頓司令隊」(Washington Commanders)，該球隊老闆史奈德(Dan Snyder)因為深陷性騷擾醜聞，打算以70億元高價出售球隊。

身價高達1240億元、名列全美第二大富豪的貝佐斯於2013年以2億5000萬元成為華盛頓郵報的老闆。目前貝佐斯正努力掃除障礙，以期能從史奈德手中順利買下華盛頓司令隊。

去年11月，史奈德與妻子兼球隊執行長譚雅(Tanya)公開表示，已透過美銀證券集團(Bank of America Securities)尋求潛在買家，但並未具體說明出售項目。

去年5月，以美國企業家波利(Todd Boehly)為首的財團以53億元鉅資，買下英超足球俱樂部「切爾西隊」(Chelsea Football Club)，創下收購職業球隊至今以來最高紀錄，至於NFL收購記錄也是於去年創下，當時丹佛野馬隊(Denver Broncos)以46億5000千萬元易手。

據了解，貝佐斯出售華盛頓郵報也非易事，因為該報員工外洩的一段會議記錄影片顯示華郵面臨嚴重的營運危機，並預定自今年第一季開始進行第一波裁員。

貝佐斯發言人向媒體表示華郵屬於非賣品，而外界懷疑貝佐斯能否將華郵順利脫手。

另外根據Front Office Sports引述相關人士的消息報導，有銀行高層已向貝佐斯積極遊說收購「華盛頓司令隊」案；儘管收購華盛頓司令隊的出價期限將至，但貝佐斯尚未出價，賣家史奈德家族也不傾向把球隊賣給亞馬遜創辦人。

貝佐斯鮮少公開談論收購NFL球隊的可能性，但去年11月曾向媒體坦承「我在德州休士頓長大，從小玩足球，這是我最喜歡的運動。」

華府美足「華盛頓司令」隊老闆史奈德有意出售球隊。(美聯社) E Sp...
華府美足「華盛頓司令」隊老闆史奈德有意出售球隊。(美聯社) E Sports Changing Role FILE - Washington Commanders owner Dan Snyder poses for photos during an event to unveil the NFL football team's new identity on Feb. 2, 2022, in Landover, Md. Hardly a day passed in 2022 when a headline running across the ticker on ESPN would have been fitting on CNN or Fox Business. The intersection between sports and real life ranged from toxic workplace environments, alleged sexual misconduct, sportswashing, cryptocurrency, transgender sports and the COVID-19 pandemic. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

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