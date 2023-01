貝佐斯擬出售華盛頓郵報 換購美足華盛頓司令隊

世界第二首富網購巨擘亞馬遜老闆貝佐斯,有意出售「華盛頓郵報」,改購華府美式足球隊。(美聯社)

根據紐約郵報(NY Post)報導,亞馬遜(Amazon)執行長貝佐斯 (Jeff Bezos)正在考慮出售華盛頓郵報(Washington Post)以籌資買下美式職業足球 (NFL)「華盛頓司令隊」(Washington Commanders),該球隊老闆史奈德(Dan Snyder)因為深陷性騷擾醜聞,打算以70億元高價出售球隊。

身價高達1240億元、名列全美第二大富豪的貝佐斯於2013年以2億5000萬元成為華盛頓郵報的老闆。目前貝佐斯正努力掃除障礙,以期能從史奈德手中順利買下華盛頓司令隊。

去年11月,史奈德與妻子兼球隊執行長譚雅(Tanya)公開表示,已透過美銀證券集團(Bank of America Securities)尋求潛在買家,但並未具體說明出售項目。

去年5月,以美國企業家波利(Todd Boehly)為首的財團以53億元鉅資,買下英超足球俱樂部「切爾西隊」(Chelsea Football Club),創下收購職業球隊至今以來最高紀錄,至於NFL收購記錄也是於去年創下,當時丹佛野馬隊(Denver Broncos)以46億5000千萬元易手。

據了解,貝佐斯出售華盛頓郵報也非易事,因為該報員工外洩的一段會議記錄影片顯示華郵 面臨嚴重的營運危機,並預定自今年第一季開始進行第一波裁員。

貝佐斯發言人向媒體表示華郵屬於非賣品,而外界懷疑貝佐斯能否將華郵順利脫手。

另外根據Front Office Sports引述相關人士的消息報導,有銀行高層已向貝佐斯積極遊說收購「華盛頓司令隊」案;儘管收購華盛頓司令隊的出價期限將至,但貝佐斯尚未出價,賣家史奈德家族也不傾向把球隊賣給亞馬遜創辦人。