共和黨聯邦參議員孔寧：北京犯台 美盟友未必伸援

共和黨孔寧參議員。(Getty Images)

參院 共和黨籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn)23日表示，對於北京 可能犯台，台灣尚未準備好，美國盟友也不見得會在第一時間出手相助，這都需要美國持續領導與協助，讓中國國家主席習近平 認為侵略台灣「不划算」。

孔寧23日受邀在華府智庫美國企業研究所(AEI)談到台海威脅，他表示，大家都了解習近平將侵略台灣作為其重要目標，但美國和台灣都還沒準備好；台灣的狀況不等於烏克蘭，台灣面臨從海上來的侵略，美國和西方國家支持烏克蘭的方式，對台灣不見得能奏效，不能等到戰爭開始才軍援台灣。

孔寧表示，美國應讓習近平認為，統一台灣的成本高於其價值；而美國應清晰認知，若中國侵略台灣，不能預設盟友會大舉來援；若北京成功拿下台灣，不僅美國國家安全受挫，經濟利益也會面臨巨大損失，美國面對諸多警告訊號，應加強自身準備。

孔寧透露，他從其他參院同僚口中聽到與澳洲和紐西蘭等政府的意見，若台灣面臨侵略，他們不見得會急於出手捍衛台灣安全(但也不代表一定不會)；他們關心澳英美三方安全夥伴(AUKUS)和美日印澳四方對話(Quad)等夥伴關係，但距離要投入部隊及資源來驅逐入侵台灣的力量還相去甚遠。