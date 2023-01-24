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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

智庫：台海若開戰 美軍無法迅速補足武器庫存 有礙反擊能力

記者張聲肇／綜合報導

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)指出，烏克蘭戰爭顯示，美國的軍火業無法迅速補足武器庫存，台海戰爭若爆發，將妨礙美軍反擊中國的能力。

智庫資深副所長瓊斯(Seth Jones)撰發研究報告說，烏俄戰爭儼然已成二戰以來陸上最大規模戰爭，美國承諾提供270億元軍事援助，戰事延續到現在，意外暴露了美國的戰略危機：庫存作戰物資所剩不多，國防工業卻沒能力迅速補足，這種承平時代的生產方式，顯然不足以滿足「當前安全環境」所需。

瓊斯引述軍方、國防部、國會和軍火業和其他政府部門官員說，如果在印太地區和中國起衝突，美軍很快就會砲彈不足。他指出：「如果你的軍火庫存不足，中國武力進犯台灣之類的情況發生，你如何有效地嚇阻？」

雖然烏克蘭戰爭比較像依賴重型武器的傳統陸地戰爭，美國在印太地區和中國起衝突，性質將大不相同，但迅速耗盡美國庫存武器這一點，不會有什麼不同。

報告認為，美國國防工業的最大問題在於採購制度落伍，發包簽約程序已不合時宜，加上官僚作業遲緩，影響美軍在印太地區，或和中國起正面軍事衝突時，嚇阻對方的能力。

報告中說：「這些缺點會讓美國極端難以持續長時間的作戰，也彰顯出，美國國防產業的根基，缺乏面對大型戰爭時，急速增產的能力。」

以去年8月起，開始提供給烏克蘭的「標槍」肩射飛彈為例，用2022會計年度的生產效率來算，已經用完7年的產量。送到烏克蘭的「刺針」防空飛彈系統的數量，更高達過去20年出口的總量。

報告說，適合台灣的魚叉(Harpoon)海岸防衛系統數量「適中」，但目前的庫存量，也不足以因應戰時所需。

它說，從工業動員史看，要國防產業生產、送交足夠的重要武器系統和彈藥，補滿已用光的庫存，需多年的時間。

烏克蘭 國防部 華府

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