前FBI反情報高官涉收錢助俄商 被捕遭起訴

FBI前紐約站反情報主任麥高尼加被捕後，23日在紐約曼哈頓聯邦法院出庭應訊，以50萬元交保候傳後離去。(美聯社)

司法部 23日表示，聯邦調查局(FBI )前紐約站反情報負責人麥高尼加(Charles McGonigal)任內收受外國間諜的錢，又企圖幫助俄國鉅賈躲過美國制裁，21日遭聯邦檢方逮捕，控以洗錢、違反美國制裁等罪名起訴。他23日在紐約市 出庭，拒不認罪。他是近年聯調局被捕的最高官員。

被美國制裁的俄國鋁業大亨德瑞帕斯卡，是普亭總統的好友。(美聯社)

本來負責調查俄羅斯總統普亭的財閥好友德瑞帕斯卡(Oleg Deripaska)的麥高尼加，反而想幫美國要制裁的人脫罪，違反美國法律；該案將在紐約曼哈頓法院審理。德瑞帕斯卡已因另案被起訴。

另外，華府法院也將審理檢方以九項罪名起訴他的案子，因他接受曾住在新澤西州的阿爾巴尼亞間諜的22萬5000元。這名阿爾巴尼亞前間諜往返阿爾巴尼亞、科索伏、波士尼亞和當地高官接觸等資訊也隱匿不報，也成為他另一犯行。

現年54歲的麥高尼加於2018年9月自聯調局退休。他21日在紐約甘迺迪國際機場下機後被捕，當時他剛自斯里蘭卡返美。麥高尼加23日在紐約市曼哈頓聯邦法院出庭，短暫露面，透過律師杜相姆(Seth DuCharme)表示不認罪。杜相姆說，麥高尼加數十年來在公眾信任的職位秉公為國，「我們會在法庭說清楚這一切。」法官裁示以50萬元交保候傳，並限制出境。

俄國入侵烏克蘭後，司法部加緊打擊俄國寡頭商人的力道，麥高尼加和德瑞帕斯卡過從甚密卻被反向利用，料將衝擊司法部查緝俄商在美國生意的行動。

而聯邦調查局反情報高官利用職權收受外國賄款、幫助「敵人」的行徑，經媒體批露，對這個情報組織也是一大打擊。

檢方指出，麥高尼加從2017年8月起，直到他從FBI退休後，都沒有向FBI報告他和這名前阿爾巴尼亞情報員的關係，也未向FBI透露自己和阿爾巴尼亞總理「一直保持關係」；2013年起，阿爾巴尼亞總理是拉馬(Edi Rama )。

2017年底，麥高尼加先在紐約市某餐廳外的停車場從阿國情報員手裡收取現金，接下來兩次直接到後者家裡，共收取了22.5萬元。收了錢後，還向對方暗示「會還錢的。」

幫助俄商案，他先受聘為某法律公司顧問兼調查人，任務是幫德瑞帕斯卡擺脫美國的制裁，代價是每月2.5萬元；他利用職權，取得外國資產管制處預定制裁的俄商機密名單，其中有德瑞斯帕卡的名字。