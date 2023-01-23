亞培在密西根州配方奶廠 遭司法部調查

亞培藥廠設在密西根州的嬰兒配方奶廠，因發生產品遭細菌汙染，去年關廠數個月。(美聯社)

亞培藥廠(Abbott Laboratories)證實，司法部 正在調查該公司設在密西根州 的嬰兒配方奶廠，該廠因發生產品遭細菌汙染，去年關廠數個月。

美聯社21日報導，亞培密西根配方奶廠去年2月關廠，是全國配方奶粉短絀的重大原因，迫使全國父母向食物銀行、朋友及醫生診所求找嬰兒奶粉。該廠去年6月恢復生產。

亞培的發言人史托菲爾(Scott Stoffel)以電子郵件表示，司法部已向亞培通知其調查行動，而公司「全面配合」，但婉拒提供更進一步細節。

這項偵辦行動首由華爾街日報披露，司法部消費者保護司正在檢查亞培設在密西根州斯特吉斯(Sturgis)的配方奶廠，想了解是什麼導致工廠關廠數月。

嬰兒食用該工廠出品的配方奶粉後，傳出四起細菌感染，聯邦食品暨藥物管理局(FDA )展開調查，接下來亞培關廠。調查員發現該廠有數種違規情事，包括細菌汙染、廠頂漏水、安全規定鬆弛。但亞培表示，公司產品並未直接導致嬰兒感染，四起案件牽涉到不同的細菌株。

全國九成的配方奶由四家公司生產，亞培屬其中之一；新冠疫情導致封城，嬰兒配方奶本就因供應鏈阻斷、積貨而使供應緊張，亞培去年2月回收幾種大品牌配方奶，包括Similac，讓配方奶供應更加吃緊。

有過敏、吸收問題、代謝失調的嬰兒要喝特製配方奶，很多這類產品只由亞培密西根廠生產，讓麻煩更加惡化。

FDA耗時數月才關閉該工廠，接下來又協調工廠重開，故受到激烈批評。