我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

亞培在密西根州配方奶廠 遭司法部調查

編譯潘勛／綜合22日電
亞培藥廠設在密西根州的嬰兒配方奶廠，因發生產品遭細菌汙染，去年關廠數個月。(美聯社)
亞培藥廠設在密西根州的嬰兒配方奶廠，因發生產品遭細菌汙染，去年關廠數個月。(美聯社)

亞培藥廠(Abbott Laboratories)證實，司法部正在調查該公司設在密西根州的嬰兒配方奶廠，該廠因發生產品遭細菌汙染，去年關廠數個月。

美聯社21日報導，亞培密西根配方奶廠去年2月關廠，是全國配方奶粉短絀的重大原因，迫使全國父母向食物銀行、朋友及醫生診所求找嬰兒奶粉。該廠去年6月恢復生產。

亞培的發言人史托菲爾(Scott Stoffel)以電子郵件表示，司法部已向亞培通知其調查行動，而公司「全面配合」，但婉拒提供更進一步細節。

這項偵辦行動首由華爾街日報披露，司法部消費者保護司正在檢查亞培設在密西根州斯特吉斯(Sturgis)的配方奶廠，想了解是什麼導致工廠關廠數月。

嬰兒食用該工廠出品的配方奶粉後，傳出四起細菌感染，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)展開調查，接下來亞培關廠。調查員發現該廠有數種違規情事，包括細菌汙染、廠頂漏水、安全規定鬆弛。但亞培表示，公司產品並未直接導致嬰兒感染，四起案件牽涉到不同的細菌株。

全國九成的配方奶由四家公司生產，亞培屬其中之一；新冠疫情導致封城，嬰兒配方奶本就因供應鏈阻斷、積貨而使供應緊張，亞培去年2月回收幾種大品牌配方奶，包括Similac，讓配方奶供應更加吃緊。

有過敏、吸收問題、代謝失調的嬰兒要喝特製配方奶，很多這類產品只由亞培密西根廠生產，讓麻煩更加惡化。

FDA耗時數月才關閉該工廠，接下來又協調工廠重開，故受到激烈批評。

司法部 密西根州 FDA

上一則

賀錦麗挺墮胎權 暗諷德桑提斯 籲佛州以選票改變未來

下一則

購物車頻失竊散落各地 全美社區新禍害

延伸閱讀

拜登私宅 又找出6機密文件 司法部首次公開行動 搜查13小時

拜登私宅 又找出6機密文件 司法部首次公開行動 搜查13小時
拜登「文件門」擴大 司法部13小時大搜索 又在家中搜出6機密文件

拜登「文件門」擴大 司法部13小時大搜索 又在家中搜出6機密文件
美檢方查扣FTX創辦人7億資產 多為羅賓漢股份

美檢方查扣FTX創辦人7億資產 多為羅賓漢股份
紐時揭秘…密件門 拜登與白宮幕僚為何緘默68天

紐時揭秘…密件門 拜登與白宮幕僚為何緘默68天

熱門新聞

谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03
美國主要電信公司T-Mobile公告有3700萬筆客戶資料被駭客竊取，但客戶的金融個資則沒有沒被盜。（路透）

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

2023-01-20 12:30

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門