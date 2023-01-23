拜登宣布 保護全美醫生可開處方墮胎藥

正值最高院「羅訴韋德案」保障婦女墮胎權50周年之際，拜登總統22日公布總統法律備忘錄，保障全美醫生可開立處方墮胎藥，保護婦女墮胎權利。圖為藥店內處方墮胎藥。(美聯社)

拜登 總統22日發布一份總統備忘錄(presidential memorandum)，旨在保護全國取得墮胎 藥物的權利。

副總統賀錦麗在佛州發表演說期間公開總統備忘錄內容，她表示：「根據總統的指示，我們內閣及政府成員現在依指示找出獲取處方藥的阻礙，並建議採取行動，以確保醫師能合法開處方，確保藥局 能給藥，婦女能保障獲得安全有效的藥物。」

白宮發布的聲明指出：「『保護生育保健服務的進一步動作之總統備忘錄』，將指示衛生與公共服務部(HHS)部長與司法部長、國土安全部(DHS)部長為希望在美國合法獲取、開處方、或提供美服培酮(mifepristone)的實體及個人『思考新指南』，包括患者、醫療人員、藥局。」

備忘錄也指示衛生與公共服務部長、司法部長、國土安全部長探究其他方法，讓患者可以獲得合法的生育權保護，包括「不受威脅或暴力」地從藥局取得墮胎藥。

三個部長也將與白宮生育保健跨部門工作小組(Interagency Task Force on Reproductive Healthcare Access)合作，解決患者、藥局、醫療單位當前試著獲取墮胎藥時面臨的「障礙」。

賀錦麗在佛州的演說中表示：「在我們致力保護生育照護的同時，許多州已經更進一步，現在已經實施全面禁令。」

她也呼籲國會通過一項生育權利法案，表示若通過拜登將簽署實施。