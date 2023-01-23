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賀錦麗挺墮胎權 暗諷德桑提斯 籲佛州以選票改變未來

編譯徐薏茹／綜合22日電
民主黨副總統賀錦麗22日在佛州演講，紀念最高院「羅訴韋德案」認可婦女墮胎權受憲法保障50周年。(美聯社)
民主黨副總統賀錦麗22日在佛州演講，紀念最高院「羅訴韋德案」認可婦女墮胎權受憲法保障50周年。(美聯社)

副總統賀錦麗22日出席佛羅里達州首府塔拉哈西市(Tallahassee)支持墮胎遊行，發表演說期間多次提到「自由」，暗諷佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)屢次聲稱的「自由佛州」說法，抨擊州議會的「極端主義分子」去年通過「激進的墮胎禁令」，呼籲以選票改變未來。

「如果家庭不能對自己的生活做出決定，我們還會有真正的自由嗎？」賀錦麗在發表激情四射的演說中稱：「如果所謂的領袖自稱為『自由的先鋒』，同時卻膽敢限制美國人民的權利，攻擊自由的基石，我們能有真正的自由嗎？」

拜登政府過去兩年多次與德桑提斯起爭執，賀錦麗本次活動地點距離州議會相隔僅一哩，較勁意味濃厚。

聯邦食品暨藥品管理局(FDA)允許零售藥局販售墮胎藥後，佛州衛生監管機構警告醫療單位若提供墮胎藥，可能面臨刑事指控，賀錦麗的演說批評德桑提斯政府的做法。

德桑提斯一方未回應賀錦麗評論，佛州共和黨發表聲明稱：「民主黨自豪地擁護野蠻的政策，允許不受限制的墮胎，包括殺嬰罪。這是所有人都需要知道的。」

佛州去年通過爭議性的墮胎禁令，禁止懷孕15周婦女墮胎，強暴或亂倫的案例也不例外，該州最高法院正思考對該禁令提出法律挑戰；德桑提斯支持墮胎禁令，並表示他支持現行法律之外的墮胎限制，但並未具體說明。

賀錦麗將焦點放在佛州與其他州通過的法律，稱這些法律由「極端主義分子設計」，她表示佛州的法律是「沒有例外的激進墮胎禁令，即便是犯罪的倖存者，如強暴、兒童猥褻、人口販運的受害者也不例外。」

她將保護墮胎權的抗爭與美國廢除奴隸制度及保障婦女投票權的努力相提並論，「美國代表承諾。是我們必須在每一個州、社區、州議會、州辦公室，以及每一次選舉中實踐的的承諾。別感到疲憊和沮喪，因為我們站在歷史上正確的一方。」

墮胎 佛州 賀錦麗

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