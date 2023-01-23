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羅訴韋德案50周年 支持墮胎大遊行 焦點在威州

編譯孫梁／綜合22日電
圖為田納西州支持墮胎合法的「新婦女參政」維權團體，22日在查塔努加市柯立芝公園示威，反對禁止墮胎的州法。(美聯社)
圖為田納西州支持墮胎合法的「新婦女參政」維權團體，22日在查塔努加市柯立芝公園示威，反對禁止墮胎的州法。(美聯社)

在聯邦最高法院對羅訴韋德案(Roe v. Wade)做出歷史性裁決支持墮胎權利的50周年之際，全國180多個城市22日同步舉行維護墮胎權的大遊行

自1973年以來，墮胎維權組織每年1月22日都舉行「羅訴韋德日」遊行，以紀念最高法院首次做出保護聯邦墮胎權的裁決。

但今年的遊行帶有悲憤色彩，是哀悼最高法院去年推翻維護聯邦墮胎權的羅訴韋德案裁決。

今年的同步大遊行吸引全國成千上萬民眾參加，重點是在嚴格限制墮胎的十幾個州。

這些州在最高法院裁決後，推出了幾乎限制所有墮胎的禁令。大遊行的組織網站說：「今年遊行的主題是『比羅訴韋德案』更有意義，我們的主場是爭議激烈的重點州。」

威斯康辛州是重點遊行地之一，威州即將舉行的威州高院大法官選舉，將決定高院的權力平衡和未來墮胎權的命運。

威州大批墮胎維權人士不顧刺骨寒風，身穿大衣戴著手套在冰點以下的氣溫裡行進到州府市中心。一位女居民和她的母親站在州府大廈的台階上高喊：「墮胎是基本人權。」母親表示，她不能缺席4月州高等法院選舉的投票，儘管自己是獨立派選民，但希望義工們為民主黨候選人拉票，她介紹說：「這是我的女兒，我希望她有選擇要不要孩子的自由。」

數萬名反對墮胎的人也舉行遊行示威，他們是歡慶聯邦最高法院推翻羅訴韋德案。

華府數百名主張墮胎自由的遊行隊伍聚集在距白宮幾個街區的地方，表達對高院推翻聯邦墮胎權的蔑視，並與路旁高呼反墮胎口號的抗議群體對峙。

威斯康辛州即將通過幾乎全面禁止墮胎州法，成為全美爭議熱點。支持墮胎合法維權人士2...
威斯康辛州即將通過幾乎全面禁止墮胎州法，成為全美爭議熱點。支持墮胎合法維權人士22日威州首府麥迪遜市示威，反對禁止墮胎。(美聯社)

墮胎 遊行 高院

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