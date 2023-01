亞裔研究先驅宋李瑞芳去世 享年98歲

亞裔研究先驅宋李瑞芳(右)在女兒的陪伴下獲頒獎。(本報檔案照)

在美國出生的華裔 移民宋李瑞芳(Betty Lee Sung),曾與父母在經濟大蕭條期間前往中國居住,經歷抗日戰爭,回美後鑽研亞裔 移民,打破美國社會對華人 的刻板印象,要求國家認可華人的美國人身分;她日前在家中去世,享年98歲。

宋李瑞芳19日去世的消息由她的女兒宋西婭(Cynthia Sung,音譯)確認,紐約時報撰寫長文紀念她一生的貢獻。據報導,宋李瑞芳於1970年在市立大學創辦亞裔研究所,是美國東部首個相關研究院,並任該校亞裔學術主席,直到1992年退休。

在宋李瑞芳著有九部書籍,其中1967年出版,講述當時華人在美生活情況的「Mountain of Gold」,是研究在美華裔議題的開山和扛鼎之作;2015年出版自傳「Defiant Second Daughter: My First 90 Years」,講述90年的人生經歷。

宋李瑞芳過去接受頒獎。(本報檔案照)

宋李瑞芳自述,父母來自中國台山,她在華府出生,在洗衣店內度過童年,家中五個孩子,她排行小又是女孩,不受重視。但她打破傳統觀念接受高等教育,在二戰期間為國會翻譯中國地圖,獲得獎學金,還曾在皇后區公共圖書館任職,隨後在市立大學獲得研究生學位,並留校任教。

宋李瑞芳還曾擔任「美國之音」(Voice of America)廣播員並主持「華人動態」等,見證在美華裔的發展,在研究中,她突破他人對華人的刻板印象,客觀評價這段歷史。

這部自傳還紀錄「排華法案」,該法案拒所有華人勞工於美國門外十年,規定華人女性不得移民,並禁止在美的華人男子與異族通婚,讓在美華人單身漢結婚困難,只能回中國娶親。此外,1906年舊金山地震和大火摧毀不少人的身分記錄,造成有人通過「紙兒子」移民來美。

宋李瑞芳多次強調美中關係不應影響美國對華裔移民的評價,「我想現在對於亞裔挑戰之一,就是美國通過兩國關係來審視亞裔在美的地位」;她舉例說,如果兩國的關係好,華裔就會是正面典型,反之亦然。

直到疫情前的2019年,年過九旬的宋李瑞芳仍在致力於研究美國家庭收養的華裔子女,她一生曾獲多項獎項,包括學術卓越獎、傑出婦女獎和公共服務獎等。