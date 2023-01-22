亞裔研究先驅宋李瑞芳去世 享年98歲

亞裔研究先驅宋李瑞芳(右)在女兒的陪伴下獲頒獎。(本報檔案照)

在美國出生的華裔 移民宋李瑞芳(Betty Lee Sung)，曾與父母在經濟大蕭條期間前往中國居住，經歷抗日戰爭，回美後鑽研亞裔 移民，打破美國社會對華人 的刻板印象，要求國家認可華人的美國人身分；她日前在家中去世，享年98歲。

宋李瑞芳19日去世的消息由她的女兒宋西婭(Cynthia Sung，音譯)確認，紐約時報撰寫長文紀念她一生的貢獻。據報導，宋李瑞芳於1970年在市立大學創辦亞裔研究所，是美國東部首個相關研究院，並任該校亞裔學術主席，直到1992年退休。

在宋李瑞芳著有九部書籍，其中1967年出版，講述當時華人在美生活情況的「Mountain of Gold」，是研究在美華裔議題的開山和扛鼎之作；2015年出版自傳「Defiant Second Daughter: My First 90 Years」，講述90年的人生經歷。

宋李瑞芳過去接受頒獎。(本報檔案照)

宋李瑞芳自述，父母來自中國台山，她在華府出生，在洗衣店內度過童年，家中五個孩子，她排行小又是女孩，不受重視。但她打破傳統觀念接受高等教育，在二戰期間為國會翻譯中國地圖，獲得獎學金，還曾在皇后區公共圖書館任職，隨後在市立大學獲得研究生學位，並留校任教。

宋李瑞芳還曾擔任「美國之音」(Voice of America)廣播員並主持「華人動態」等，見證在美華裔的發展，在研究中，她突破他人對華人的刻板印象，客觀評價這段歷史。

這部自傳還紀錄「排華法案」，該法案拒所有華人勞工於美國門外十年，規定華人女性不得移民，並禁止在美的華人男子與異族通婚，讓在美華人單身漢結婚困難，只能回中國娶親。此外，1906年舊金山地震和大火摧毀不少人的身分記錄，造成有人通過「紙兒子」移民來美。

宋李瑞芳多次強調美中關係不應影響美國對華裔移民的評價，「我想現在對於亞裔挑戰之一，就是美國通過兩國關係來審視亞裔在美的地位」；她舉例說，如果兩國的關係好，華裔就會是正面典型，反之亦然。

直到疫情前的2019年，年過九旬的宋李瑞芳仍在致力於研究美國家庭收養的華裔子女，她一生曾獲多項獎項，包括學術卓越獎、傑出婦女獎和公共服務獎等。