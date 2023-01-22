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太空人艾德林93歲生日當天 娶小30歲女博士

編譯俞仲慈／綜合21日電
傳奇太空人艾德林（左）20日歡度93歲生日，同時宣布和63歲的安卡·福爾博士（右）結婚。（美聯社）
傳奇太空人艾德林（左）20日歡度93歲生日，同時宣布和63歲的安卡·福爾博士（右）結婚。（美聯社）

參與1969年「阿波羅11號」(Apollo 11)登月任務的傳奇太空人艾德林(Buzz Aldrin)20日歡度93歲生日，同時宣布和交往多年、現年63歲的安卡·福爾 (Anca Faur)博士完婚。艾德林此前已經歷過三段婚姻，可惜皆以離婚收場。

本月20日是艾德林93歲生日，當天他在推特發文宣布與小30歲的新娘福爾結婚的喜訊，「我很高興宣布，我和長期以來的愛人安卡·福爾博士結婚了，我們在洛杉磯一個小型私人儀式舉行神聖婚姻，而且像私奔的少年一般興奮。」

傳奇太空人艾德林20日歡度93歲生日，同時宣布和63歲的安卡·福爾博士結婚。（美...
傳奇太空人艾德林20日歡度93歲生日，同時宣布和63歲的安卡·福爾博士結婚。（美聯社）

根據福爾在LinkedIn的履歷，她擁有匹茲堡大學(University of Pittsburgh)化學工程博士學位，曾擔任「加州氫能商業委員會」(California Hydrogen Business Council)財務主管，自2019年起擔任Buzz Aldrin Ventures LLC執行副總裁至今。

1969年7月16日，艾德林、阿姆斯壯(Neil Armstrong)和柯林斯(Michael Collins)從地球升空進入太空，成功登陸月球，完成人類史上首次登月任務。

艾德林在阿波羅11號登月期間，因在月球表面向國旗敬禮而成為舉世聞名的太空人，知名動畫系列電影「玩具總動員」(Toy Story)主要角色「巴斯光年」(Buzz Lightyear)即以艾德林為原型所創造的動畫角色。

艾德林於1971年自國家航空暨太空總署(NASA)退休，並於1998年創立非營利組織ShareSpace基金會，旨在進一步推廣載人太空任務的發展。

不過脫下太空人光環的艾德林一度深陷憂鬱症和酗酒的糾纏，在度過一段黑暗時期後，所幸已經全然康復。

在退休多年後，這位傳奇太空人經常受邀在熱門電視節目客串演出，包括「宅男行不行」(Big Bang Theory)、「辛普森一家與30搖滾」(Simpsons and 30 Rock)，成為美國人家喻戶曉的傳奇人物。

值得一提的是，去年一場拍賣會上，艾德林於1969年首次登月任務穿著的夾克，以近280萬元的高價賣出，一度登上頭條新聞。

太空人 退休 加州

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