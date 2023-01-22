美國利益掛帥 布林肯說出大實話

國務卿布林肯21日在芝加哥演講，提到北京視台灣為主權問題時，他說「這是美國和世界各國的利益問題」。（Getty Images）

北京 視台灣為主權問題，但在國務卿布林肯 眼中，「這是美國和世界各國的利益問題。」如同烏克蘭之於美國與歐洲國家的重要，在於其位居北約東擴以制約俄羅斯的戰略位置，這也是利益考量。

台灣過去因為位於太平洋西側第一島鏈的要衝，引得美國幾次派遣航母穿行台海穩定區域局勢；麥克阿瑟將軍曾稱台灣為「不沉的航空母艦」，目的正是在對美國政府強調台灣的價值，能為美國在遠東帶來利益。

美中晶片 戰開打，台灣掌握的成熟晶片製造技術與能量，加重了台灣在美國與世界各國的份量；自拜登政府上任起，包含美國在內的雙邊和多邊公開聲明，屢屢提到台海和平穩定的重要性。

這不是布林肯第一次談到台灣在國際商業和半導體供應鏈的重要性，卻是首次赤祼裸以「利益」，回應北京對台灣的主權立場。凸顯美中恢復對話和修復關係的同時，仍不能越過「國家利益」考量。

過去台灣議題沒有這麼尖銳，兩岸軍力落差沒有這麼大，可以在美中關係熱絡時「往後放」。如今時移境轉，美國的國家利益因中方崛起而重新調整，美國修復對中關係的同時，更加得畫下關鍵領域的紅線，警戒台海。

「民主老大哥」美國過去在越南、南韓和阿富汗扶植所謂的「民主政權」，都可能因為國家利益消退而轟然崩塌；若台灣最終選擇親美，就要認清民主價值絕對不是吸引美國在乎台灣的要件。美國純粹用「你對我有什麼好處？」的國家利益為出發點。

因此，布林肯點出台灣的晶片優勢，才是美國和全世界把台灣當一回事的「利益」所在。這樣的「老實話」聽起來很殘酷，但台灣若可以早一點認清現實，知道自己有什麼優勢，可以讓大國當成一回事，從而更清楚如何以小事大，而非一廂情願地向大國奴顏屈膝，聽這樣的實話就很有意義。

直言之，如何讓台灣的實質優勢，和美國與全世界的利益一直有交集，才是有建設性的態度。

「利聚而來，利盡而散」是國際政治現實，台灣光靠民主盟友撐不了多久，創造共同利益才是立足國際的根本。