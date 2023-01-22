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相對中國戰狼 蕭美琴自比「戰貓」走鋼索

編譯張佑生、編譯田思怡／綜合報導
台駐美代表蕭美琴20日接受訪問時自比為「戰貓」，以因應中國「戰狼」外交官。她說，「貓能走鋼索，以靈活而有彈性的方式保持平衡」。（美聯社）
台駐美代表蕭美琴20日接受訪問時自比為「戰貓」，以因應中國「戰狼」外交官。她說，「貓能走鋼索，以靈活而有彈性的方式保持平衡」。（美聯社）

中華民國駐美代表蕭美琴20日在雙橡園接受美聯社專訪時表示，烏克蘭抵禦俄羅斯入侵給台灣的啟示，就是讓後備軍人與平民做更完善的準備，像烏克蘭面對俄羅斯入侵時的「全體總動員」（all-of-society fight）。

蕭美琴表示，台灣現在所做的一切，都是為了防止烏克蘭悲劇在台灣重演，最終目的是阻止動武，但在最壞的情況下，台灣清楚必須做好更充分的準備。

蕭美琴說，烏克蘭經驗也給美國和民主國家一個教訓，就是必須團結對抗威脅民主的力量：「讓專制領袖了解動武絕非選項，非常重要；動武必遭強力回應，且有嚴重後果」。

至於台灣是否歡迎美國新任聯邦眾院議長麥卡錫訪台，蕭美琴回答，「這得由他自己決定」。蕭美琴還說，台灣歡迎來自世界各地的訪客，「北京領導階層無權決定或定義台灣如何與世界打交道」。

同時，紐約時報報導，中華民國駐美代蕭美琴是華府最有影響力的外國大使之一，但她沒有大使頭銜，也不能住進過去的大使官邸雙橡園，連掛國旗都會成為外交事件。

紐時指出，蕭美琴處於灰色地帶，她享有直通拜登政府和國會的華府「圈內人」影響力，卻必須忍受奇特的局外人地位。

報導說，蕭美琴幾乎每天都與拜登政府高級官員通話，並與國會兩黨領袖密切接觸。川普政府時期的國家安全顧問波頓(John R. Bolton)表示，「台灣是在華府擁有最具效能的外交代表的國家之一」。

蕭美琴在雙橡園接受紐時訪問時承認，她的外交工作有如走鋼索。為因應中國新一代具有侵略性的「戰狼」外交官，她自比為「戰貓」。她說，「貓能走鋼索，以靈活而有彈性的方式保持平衡」。

報導說，蕭美琴言談舉止含蓄，但北京視她為危險的煽動家。眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)去年8月高調訪問台灣，北京指責蕭美琴促成那次訪問，並引起解放軍大規模軍演，將美中緊張關係推到危險的新極端。

烏克蘭 北京 華府

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