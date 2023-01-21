布林肯：台海和平是美國及世界利益

即將訪問中國的國務卿布林肯21日在芝加哥演講時提到美中競爭激烈，雙方需要對話。(Getty Images)

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)20日在芝加哥大學政治研究所表示，美國透過對話與設置護欄來避免對中競爭變成衝突，此外，維持台海和平，對世界各國都有利益，兩岸歧見必須和平解決，不能以壓力、脅迫甚至動武解決。

布林肯將於下月訪問北京 ，預計台灣議題持續作為雙邊會談焦點。

布林肯表示，中方理解這點是非常重要的；他重申，中方不滿足於現狀，過去幾年來，北京加大對台灣在軍事、經濟和外交上的壓力，試圖逼迫他國與台灣斷交或者在國際機構孤立台灣。

布林肯說，從美國立場來看，維持台海和平穩定至關重要；北京說涉台事務是主權議題，「我們的回應是，這是美國和世界各國的利益問題。」

布林肯表示，台海為商業要道，超過一半的國際貨輪行經台海，台灣更掌握超過七成的晶片製造命脈。

「全球每一個國家在確保維持台海的和平穩定，以及確保以和平方式解決兩岸歧見（不能以壓力、脅迫甚至動武解決），都有著好處。」布林肯說。

布林肯表示，台海穩定與中國疫情受控，都符合美國利益。

拜登 政府上任以來首度派國務卿訪問中國，對於此行目標，布林肯說，美中競爭形塑雙邊關係的下一步，美國的重大利益是，即便激烈競爭依然能避免衝突，方式就是確保能對話、能互動還能設置護欄的良好溝通管道，美國總統拜登和中國國家主席習近平在印尼這麼做，美國也會繼續為之。

布林肯說，他認為雙邊關係隨著溝通往來，在某種程度上有所緩和，世界各國懷著美中負責任管控雙邊關係的期待，這是一個需求訊號；他舉例，在氣候變遷和公衛等能合作的領域，若美中不能合作就會損失部分利益，世界各國這麼期待，美國正在這麼做，並期待中國的回應。