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中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

豪華品牌迎兔年 盼提振中國買氣

編譯徐薏茹／綜合20日電
許多知名品牌都趁著農曆兔年來臨之際，在中國加強促銷。圖為海口的免稅店充滿兔年風味。(新華社)
許多知名品牌都趁著農曆兔年來臨之際，在中國加強促銷。圖為海口的免稅店充滿兔年風味。(新華社)

農曆新年到來，西方國家的奢華時尚品牌正摩拳擦掌迎接兔年，在手提包、鞋子、服裝等皆可看見兔子蹤影，產業期盼中國消費者的歸來，在節慶期間提振買氣。

中國消費者2021年春節期間在餐飲和購物上花費1210億元，隨著中國解除三年來的清零政策，各大品牌期望在低迷的虎年後復甦。

中國的精品產業正迅速從疫情爆發初期的水平恢復，貝恩策略顧問公司(Bain & Company)的報告顯示，個人精品的國內銷售在這兩年成長至2020年的近兩倍。

但過去一年挑戰重重，奧緯諮詢公司(Oliver Wyman)最新的數據表明，上海、深圳等城市的封鎖政策打擊銷售，1月至11月的可自由支配支出同比下降3.1%。

奧緯諮詢香港合夥人沃特斯(Imke Wouters)指出，2021年所有精品品牌均是贏家，但2022年情勢困難，封鎖政策加上消費者信心處於新低點，對品牌來說猶如坐雲霄飛車。

兔年可能是命運翻轉的一年，新年穿新衣戴新帽的傳統正是品牌銷售的好時機，過去十年，以十二生肖為主題的商品成為潮流，品牌也樂於搭乘熱潮，今年無論是帽子、針織毛衣、手表，或是珠寶，處處可見兔子主題商品。

然而另一個需要關注的問題是：中國消費者會在哪裡消費？

疫情前，約七成的中國精品支出在海外，除了到巴黎、米蘭等知名時尚大城購物外，海外旅遊購物可以避掉高價的進口關稅

但根據路透報導，2018年、2019年減關稅政策降低海外消費的欲望，加上近來推動的海南島免稅政策吸引中國消費者，提供當地更多選擇。

近幾年中國消費者及品牌經營都發生根本性的變化，中國主要的精品支出在疫情期間轉移至國內商店，西方品牌過去三年一直在中國投資精品店。

沃特斯表示，中國的消費體驗及服務水平均有顯著提升，海外的精品支出比例「永遠回不去以前水平」。

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