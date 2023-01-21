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墮胎權裁決意見書草稿外洩 川普要求把記者關起來

記者顏伶如／綜合報導

去年春季，Politico新聞網站披露，根據記者取得尚未曝光的主要意見書草稿，最高法院打算推翻1973年保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。前總統川普說，公布外洩主要意見書草稿的記者應該去坐牢。

Politico新聞網站記者葛斯坦(Josh Gerstein)、沃德(Alexander Ward)去年根據保守派大法官艾里托(Samuel Alito)所寫的主要意見書草稿，共同報導了「羅訴韋德案」將被推翻的獨家消息，引發輿論軒然大波。

對於意見書草稿外洩，最高法院後來啟動內部調查。最高法院19日公布調查報告指出，無法指認洩露消息給Politico記者的消息來源。

川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「他們永遠也查不出來，他們有查是很重要的。」川普表示：「所以，去找那個記者，詢問消息來源是誰，如果不給答案，就抓去關，關到給出答案為止。也可以把主編、發行人一起加進坐牢名單。」

去年Politico網站報導刊登之後，共和黨籍國會議員與保守派媒體名嘴對於最高法院在裁決之前的意見書草稿竟然外洩表示震怒，紛紛要求查出洩露消息者，並且做出懲處。

川普先前曾說，最高法院應該去找撰寫報導的記者，查出洩露意見書草稿的消息來源身分。

2022年6月，最高法院在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)裁決中，推翻了「羅訴韋德案」判例。

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