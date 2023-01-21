墮胎權裁決意見書草稿外洩 最高法院8個月查不出洩密者

最高法院調查墮胎權裁決洩密事件，發現安全措施鬆散、職員口風不緊等缺失，卻查不出誰把裁決意見書的草本洩漏給政治媒體Politico。

最高院 在首席大法官 羅伯茲(John Roberts)指示下，經過八個月的調查，約談了126人次，包括九名大法官，20日發布23頁的調查報告。

報告結論說，最高院內可接觸敏感資訊的人太多，保密規定卻太落伍，譬如，誰在處理或接觸機密，居然沒有追蹤列管機制。

另外，院內員工不夠謹慎，無意中跟配偶聊起「還在起草的意見書或(大法官)投票比數」的情況，也出現過。

新冠病疫也有牽連。報告說，避疫期間，很多人在家上班，加上最高法院的「安全漏洞」，要從法院大樓和法院網路系統拿走機密資料，實在太容易。

報告排除機密檔案被駭客竊走的可能，但不排除「在不經意間被洩漏出去」的可能，譬如「被放到最高法院大樓裡面或外面的公共空間。」

院內97名員工約談126次，主要查問他們和記者—尤其Politico的記者—之間的關係，每人都須簽具切結書，保證沒有洩密，說謊可能被控偽證罪。負責調查的最高院警長柯莉(Gail Curley)說，只有九名大法官沒有必要簽切結書。

事發後，民主黨和共和黨政客互相指責並懷疑對方陣營的大法官洩密，社群媒體 也紛紛「點名」和Politico交情甚篤的可能職員。調查人員當然沒放過任何一條線索，但也找不到證據，足以證實甚囂塵上的種種傳言。

找不到「罪嫌」，難道就此結案？報告說，不會，調查只是「告一段落」，力度雖然減小，「調查人員還會繼續研判、處理已收集到的電子資料，」也會繼續追查另外幾條線索，只要發現新證據或新線索，調查工作就不會停止。

報告的最後一段說，「在未來某個時間點，目前持續進行的調查與分析也許會產出更多線索，也許這些線索最後會讓我們找到洩密的源頭。」