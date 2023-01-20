林書豪爆已婚2年 妻子容貌與身分保密

「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾宣布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女性疑似他的妻子。 (取自臉書社團)

美國職業籃壇(NBA )前球星林書豪 (Jeremy Lin)，18日晚在社群媒體 Instagram曬出一張婚紗照，畫面中他穿著帥氣黑西裝，擁吻穿白紗的妻子，宣布兩年前就已密婚升格為人夫。

林書豪解釋密婚原因，他寫道，「當我堅信要守護我生活裡比較私人的一面的時候，同時也很為難沒有辦法跟大家分享我生命中如此重大的一個改變。」

林書豪的父母來自台灣，中央社報導，他成為體壇焦點後，私人領域向來低調；在社群媒體分享照片，幾乎都是打球英姿，要不就是家人與兄弟間和樂融融的畫面。這次他曬出婚紗照，宣布遲來的喜訊，他仍保護另一半，容貌未曝光。

林書豪在Instagram上寫道：「關於一夕成名有件很有趣的事，那就是沒人會教你該如何去應對。當然我很感激能擁有這麼一段瘋狂的旅程，但我十分明白當我結婚以後，我會竭盡所能地讓我的私生活保持神聖且忠於自我。」

Instagram的貼文就像是林書豪感性的告白，他說：「在一起許多年之後，我和我的太太在兩年前完成了婚禮，那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻。我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。」

看到林書豪的貼文，許多粉絲相當驚訝，但也踴躍留言祝賀。

林書豪與「中國男子籃球職業聯賽」(Chinese Basketball Association)的「廣州龍獅隊」解約後，目前返美休息，傳言下一步可能回台灣效力。