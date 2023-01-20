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拍片槍枝走火致死 影星鮑德溫將被控過失殺人

記者張聲肇／綜合報導
影星亞歷·鮑德溫2021年在新墨西哥州拍片時，因槍枝走火造成攝影指導傷重不治，檢方19日宣布將以「過失殺人」罪名提告。（美聯社）
影星亞歷·鮑德溫2021年在新墨西哥州拍片時，因槍枝走火造成攝影指導傷重不治，檢方19日宣布將以「過失殺人」罪名提告。（美聯社）

影星亞歷•鮑德溫(Alec Baldwin)2021年10月在新墨西哥州拍攝西部片Rust時，因槍枝走火造成攝影指導傷重不治，檢方19日宣布將以「過失殺人」罪名控告鮑德溫；電影武器專家漢娜•瑞德(Hannah Gutierrez Reed)也將被控。

新墨州聖塔菲地區檢察官卡瑪克-艾爾特維斯(Mary Carmack-Altwies)表示，這兩人是因為「無視安全，違犯刑法」而將遭控罪。

瑞德負責保管和準備該片拍攝所需的槍械武器；排練時，鮑德溫將一把柯爾特(Colt)左輪手槍瞄向攝影指導海蓮娜•哈欽斯(Halyna Hutchins)，卻不慎走火，哈欽斯送醫後不治；該片導演蘇札(Joel Souza)也被傷及。

檢方說，把槍交給鮑德溫的副導演霍爾斯(David Halls)已簽署認罪協議，承認犯了「輕忽致命武器」的過錯。

依據新墨州法律，過失殺人屬四級謀殺重罪，最高可判處18個月徒刑另加罰款5000元；如果是使用槍械致死，還可強制判處五年徒刑。

卡瑪克-艾爾特維斯說，月底之前將正式提告，兩名被告會收到出庭的傳喚，檢方不打算透過大陪審團，而直接交由法官裁定本案是否交付審判。

負責處理本案的特別檢察官瑞易卜(Andrea Reeb)認為影視界拍片時「忽視安全問題習以為常」；三名涉案者中只要有一人善盡職責，「哈欽斯今天還會活著，就這麼簡單。」

鮑德溫的律師尼卡斯(Luke Nikas)認為，鮑德溫完全倚賴專業劇組人員，對於手槍已裝填實彈毫不知情，遭控如此嚴重罪名是檢方「錯誤執法」。

瑞德的律師波爾斯(Jason Bowles)認為檢方調查有缺陷，對事實的理解不正確，待真相大白後，相信「陪審團會判她無罪」。

影星亞歷·鮑德溫2021年在新墨西哥州拍攝西部片Rust片時，因槍枝走火造成攝影...
影星亞歷·鮑德溫2021年在新墨西哥州拍攝西部片Rust片時，因槍枝走火造成攝影指導傷重不治，檢方19日宣布將以「過失殺人」罪名提告。圖為發生意外的現場。（美聯社）

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