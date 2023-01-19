白宮批共和黨 讓極端分子掌眾院監督大權

眾院共和黨程序委員會指派眾議員格林(右)和戈薩(左)擔任眾院監督與改革委員會職務，白宮抨擊眾院任命極端主義分子。(美聯社)

白宮 18日抨擊共和黨 聯邦眾議員讓具爭議性的議員任職於眾院 監督與改革委員會(Oversight and Reform Committee )，譴責共和黨把監督大權交給極端主義分子。

國會山莊報(The Hill)18日報導，眾院共和黨程序委員會指派眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)和戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)擔任眾院監督與改革委員會職務，白宮抨擊眾院任命極端主義分子。

致力推翻2020年大選結果的共和黨眾議員培瑞(Scott Perry，賓州)也在推特(Twitter)發文表示，他將就任監督委員，未來兩年將在調查拜登總統的白宮扮演要角。

白宮發言人山姆斯(Ian Sams)對此表示，「我們已經說過，拜登政府以良善立意準備提供眾院合理監督所需，但這些人加入監督與改革委員會，看來眾院共和黨可能已經設定脫離現實的政治花招，而非代表國民做好工作。」

山姆斯譴責共和黨，「把監督的鑰匙交給『讓美國再度偉大』(MAGA)的極端團體成員，這些人宣揚暴力和危險的陰謀論。」

政府官員指出，格林以暴力社群訊息暗示攻擊民主黨人，戈薩一再對國會攻擊輕描淡寫，而培瑞則違抗國會調查的傳票。

山姆斯表示，「眾院共和黨領袖必須解釋為何讓這些人擔任委員，以及為了選出議長而對極端MAGA人士做出何種承諾。」

白宮前一天呼籲眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)公開說明，當初議長選情膠著時，答應原先反對他出任議長的20人哪些條件。

眾院共和黨預料將利用監督權調查拜登的密件門，眾院監督與改革委員會主席聯邦眾議員柯默(James Comer，肯塔基州)已著手調查，格林等人則建議彈劾拜登。