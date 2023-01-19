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白宮批共和黨 讓極端分子掌眾院監督大權

編譯陳韻涵／綜合18日電
眾院共和黨程序委員會指派眾議員格林(右)和戈薩(左)擔任眾院監督與改革委員會職務，白宮抨擊眾院任命極端主義分子。(美聯社)
眾院共和黨程序委員會指派眾議員格林(右)和戈薩(左)擔任眾院監督與改革委員會職務，白宮抨擊眾院任命極端主義分子。(美聯社)

白宮18日抨擊共和黨聯邦眾議員讓具爭議性的議員任職於眾院監督與改革委員會(Oversight and Reform Committee )，譴責共和黨把監督大權交給極端主義分子。

國會山莊報(The Hill)18日報導，眾院共和黨程序委員會指派眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)和戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)擔任眾院監督與改革委員會職務，白宮抨擊眾院任命極端主義分子。

致力推翻2020年大選結果的共和黨眾議員培瑞(Scott Perry，賓州)也在推特(Twitter)發文表示，他將就任監督委員，未來兩年將在調查拜登總統的白宮扮演要角。 

白宮發言人山姆斯(Ian Sams)對此表示，「我們已經說過，拜登政府以良善立意準備提供眾院合理監督所需，但這些人加入監督與改革委員會，看來眾院共和黨可能已經設定脫離現實的政治花招，而非代表國民做好工作。」

山姆斯譴責共和黨，「把監督的鑰匙交給『讓美國再度偉大』(MAGA)的極端團體成員，這些人宣揚暴力和危險的陰謀論。」 

政府官員指出，格林以暴力社群訊息暗示攻擊民主黨人，戈薩一再對國會攻擊輕描淡寫，而培瑞則違抗國會調查的傳票。 

山姆斯表示，「眾院共和黨領袖必須解釋為何讓這些人擔任委員，以及為了選出議長而對極端MAGA人士做出何種承諾。」 

白宮前一天呼籲眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)公開說明，當初議長選情膠著時，答應原先反對他出任議長的20人哪些條件。 

眾院共和黨預料將利用監督權調查拜登的密件門，眾院監督與改革委員會主席聯邦眾議員柯默(James Comer，肯塔基州)已著手調查，格林等人則建議彈劾拜登。

眾院 共和黨 白宮

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