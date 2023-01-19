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利用社媒 川普欲重回推特、臉書

編譯潘勛／綜合18日電
前總統川普宣布再度參選總統後，有意重新回到臉書及推特兩社媒平台。圖為川普2018年任總統時的推特帳號。(路透)
前總統川普宣布再度參選總統後，有意重新回到臉書及推特兩社媒平台。圖為川普2018年任總統時的推特帳號。(路透)

前總統川普欲再戰白宮，想回到臉書推特兩社媒平台，據悉其競選團隊已向臉書母公司Meta書面申請解封川普的個人帳號；至於推特，則在去年11月已恢復川普帳號，推特老闆馬斯克認為，川普回歸後，拜登政府會把部會局處都「武器化」，來對付川普。

國家廣播公司新聞網(NBC News)18日報導，根據取得的川普競選團隊向Meta申請帳號復權的信件複本，川普團隊認為「查禁川普總統的臉書帳號，已嚴重扭曲及抑制公共論述」；另外，川普正考慮返回推特。

川普競選團隊倒不像一些消息人士認定的，向Meta威脅要提起訴訟，反而大談言論自由多重要，請Meta與他們開個會，討論讓川普快速在臉書上復權。

Meta發言人拒絕評論川普，只表示未來數周會宣布決定，而決定與公司以往的構想吻合一致。

臉書及推特都在2021年1月6日國會山莊暴亂案發生後，停止川普的帳號；臉書最後決定有期限地禁止川普使用該社媒，為期兩年，期後再評估，也就是今年1月7日以後。

推特當時則是永久禁止川普使用，但新老闆馬斯克去年11月19日把川普帳號復權，另批評推特前高層，認為不該查禁川普，但迄今川普還未發推文。

不願具名的共和黨人表示，川普可能重返推特，只是時間早晚、以何種方式的問題；川普已談了幾周，但只有他能為自己發言，所以他會做、說什麼，時間點在何時，都屬外人臆測。

川普至今都在自己社媒Truth Social上發文；推特有個用戶報導，川普打算返回推特，馬斯克則回應說，假如川普返回推特，拜登政府一定動用政府機構來對付他。

馬斯克貼文說，「拜登政府對此有何反應，想到就有趣，很想看一看」。

另一名川普親信表示，這幾周川普請大家集思廣益，討論回到推特；他的競選團隊正在分組開會，設想他返回推特的第一則推文。

川普打算擴大自己在其他社媒的足跡，顯示出Truth Social這個社媒影響力有限；川普在該平台上只有480餘萬追隨者，相形在推特上卻有近8800萬、臉書上有3400萬。

川普 推特 臉書

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