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俄羅斯將擴軍至150萬人 近歐地區設全新指揮部

編譯俞仲慈／綜合17日電
俄羅斯國防部17日再度宣布擴軍計畫，預計擴編軍力至150萬人，自今年起持續進行到2026年。圖為俄軍士搭乘直升機前往烏克蘭。(美聯社)
俄羅斯國防部17日再度宣布擴軍計畫，預計擴編軍力至150萬人，自今年起持續進行到2026年。圖為俄軍士搭乘直升機前往烏克蘭。(美聯社)

由於俄烏戰況日益吃緊，俄羅斯國防部17日宣布擴軍計畫，將在首都莫斯科、聖彼得堡及和芬蘭接壤的卡瑞里亞(Karelia)周邊地區，建立全新指揮部，預計擴編軍力至150萬人，自今年起持續進行到2026年。

俄羅斯國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)17日視察駐紮在烏克蘭一處未公布地點的俄軍部隊，指示確保前線官兵的後勤補給，並向軍方將領發表談話，宣布擴軍計畫。

該計畫將在莫斯科週邊、聖彼得堡以及俄羅斯西北部與芬蘭交界的卡瑞里亞地區，大幅調整軍備，擴及俄軍所有單位，協調新武器交付事宜，以強化海、空、戰略飛彈部隊戰鬥力；蕭伊古強調「俄羅斯將在烏克蘭境內的歸順區，建立自給自足的部隊」。

俄羅斯國防部因烏俄戰爭屢屢受挫而飽受批評，烏克蘭戰事的最高指揮官也數度換人，總統普亭去年12月批准蕭伊古提出的擴軍計畫，從現有部隊人數從115萬人增加到150萬人。

蕭伊古在國防部社群媒體發文表示，將成立三個全新機械化步兵師、兩個空降師，外加一些旅級單位，並強調重視招募士兵，以滿足擴軍後的兵力需求。

普亭自一年前下令入侵烏克蘭之後，已經翻轉俄羅斯軍隊多年來進行的縮減軍力計畫；至於如何招募新兵，克里姆林宮尚未提出具體計畫，但可能提高入伍年齡，以期擴大招募符合徵兵資格的人數。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，該軍事擴編行動也是為了因應美國與其盟邦在烏克蘭對俄羅斯進行所謂的「代理人戰爭」。

俄羅斯之前已多次表明將強化西北地區邊境軍事部署，以回應北大西洋公約組織的擴張行動。芬蘭和瑞典兩國都因烏俄戰爭爆發，而申請加入北約，目前已獲得30個北約成員之中的28國批准。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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