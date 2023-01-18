季辛吉挺烏克蘭加入北約 籲烏和西方續與俄羅斯對話

前國務卿季辛吉一改去年態度，17日表態支持烏克蘭加入北大西洋公約組織，並表示烏克蘭和西方世界應與俄羅斯維持對話。(路透)

美中關係正常化推手、前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)17日表態支持烏克蘭 加入北大西洋公約組織(NATO)，並表示，烏克蘭和西方世界應與俄羅斯 維持對話，美中應保持冷靜，尋求對話。

世界經濟論壇17日在瑞士達沃斯登場，季辛吉連續兩年以視訊方式參與，對於世界秩序兩大衝突點俄烏和台海兩岸，季辛吉都提到創造對話條件的重要性。

針對美中台關係，季辛吉去年呼籲，美中應避免直接衝突，且台灣不能成為美中談判的中心；他今年說，美中都要避免採取會使對方解讀成「立即攤牌」的行動。

季辛吉說，中國應克制其軍事擴張，美國也要避免表現出在「一個中國」原則的指導下走向「兩個中國」的解決方案。

季辛吉表示，若雙方都能冷靜下來，避免口頭威脅彼此，就能創造對話條件。

華府經常重申「一中政策」，較少談到北京的「一中原則」；現任白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)前年10月在五角大廈任職期間說，國防部長期遵守「一中政策」，與北京主張中國共產黨擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場。

至於烏克蘭，季辛吉支持美國軍援烏克蘭、支持對俄羅斯的制裁，並支持烏克蘭加入北約 。

季辛吉表示，在俄烏戰爭爆發前，他反對烏克蘭加入北約，因為擔憂「現況成真」；然而，烏克蘭中立的想法已然沒有意義，「我相信烏克蘭取得北約會籍是合宜的結果」。

季辛吉去年主張烏克蘭以承認失土來交換停火而備受抨擊，他今年說，「我還是認為，在侵略戰爭的現狀下停火是目前軍事行動的合理結果，但不一定是未來和談的結果」。

季辛吉表示，美國應持續支持烏克蘭，直到達成停火，同時保持俄羅斯對外的溝通管道，這將能防止莫斯科認為戰事演變成「反俄戰爭」，也是給俄國一個重返國際社會的機會。

季辛吉形容俄羅斯穩定對於歐洲的重要性，他說，俄國作為一個橫跨11個時區、並且擁有至少1.5萬件核武器的幅員廣袤的國家，若內部爆發衝突，也可能引發外部干預；因此他認為，避免俄國戰事升級才能阻止世界局勢惡化。