打壓亞裔？維州13校延遲通知大學獎金資格 州檢已調查

維州檢察長傑森．米亞雷斯初步調查指出，該州至少13所高中存在對亞裔學生惡意打壓的行為，已發動針對費爾法克斯郡所有公立學校系統的調查。圖為2020年亞裔社區在TJ高中抗議。(記者張筠／攝影)

位於維吉尼亞州 的至少13所高中被指刻意推遲告知學生關於在國家優秀獎學金計畫中獲得嘉獎的榮譽，以致大量學生在大學申請結束後才得知曉結果，影響申請大學和獎學金機會，波及大量亞裔 學生。州檢察長傑森．米亞雷斯(Jason Miyares)初步調查後，將此事件稱為是對亞裔學生的惡意打壓，並在1月9日發動了針對費爾法克斯郡所有公立學校 系統的調查。

他在早前的記者會上譴責涉事高中，並稱反對亞裔是美國唯一一個被「准許」的偏見。

目前被指控的學校大部分位於維州的費爾法克斯郡(Fairfax County)，其中包括知名的公立學校湯瑪斯傑佛遜高中(Thomas Jefferson High School)。這些學校被指控未在大學申請開始前，告知學生在國家優秀獎學金計畫(National Merit Scholarship Program)中獲得嘉獎(commended students)的榮譽，致使他們無法在申請中獲得更強的競爭力。

公開資料顯示，湯瑪斯傑佛遜高中有近66%的亞裔學生。米亞雷斯對媒體表示，這所高中所在的費爾法克斯郡早前以45萬元雇用了一位「平等顧問」(equity consultant)，希望達到所有學生都能公平獲得機會的目標，哪怕會以部分學生遭受不公的待遇為代價。

國家優秀獎學金計畫設立為頒發給在國家優秀獎學金計畫資格考試PSAT中取得優異成績的學生，在150萬的高中生中僅有5萬人能最終獲獎。獎項能在未來幫助獲獎人競爭獎學金、榮譽獎項和作為大學申請的「加分項」。根據其官網，如果學生獲得獎學金，他們會在3月至6月期間收到通知。

米亞雷斯指出，延遲通知獲獎資格的事件，反映了亞裔申請人在全美各地所受的歧視，目前最高法院也正在就大學錄取中的「平權法案」的存廢作出衡量。目前在進行的調查還包括檢視涉事學校是否違反了維吉尼亞州人權法案(Virginia Human Rights Act.)。

維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)在表達對上述事件的擔憂後，批評費爾法克斯郡學校校長使用納稅人的稅款聘請平等顧問，並認為這個是一個系統性問題。 但費爾法克斯郡學校主管米歇爾里德博士(Dr. Michelle Reid)在1月9日指出，學生所申請的大學已被告知了他們所獲獎項的情況。

作為美國最優秀的高中之一，湯瑪斯傑佛遜高中在一年前也修改了招生標準，學校官員稱此行為將「無一例外地為每個學生提供平等的結果」。