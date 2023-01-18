我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

打壓亞裔？維州13校延遲通知大學獎金資格 州檢已調查

記者張筠／維州報導
維州檢察長傑森．米亞雷斯初步調查指出，該州至少13所高中存在對亞裔學生惡意打壓的行為，已發動針對費爾法克斯郡所有公立學校系統的調查。圖為2020年亞裔社區在TJ高中抗議。(記者張筠／攝影)
維州檢察長傑森．米亞雷斯初步調查指出，該州至少13所高中存在對亞裔學生惡意打壓的行為，已發動針對費爾法克斯郡所有公立學校系統的調查。圖為2020年亞裔社區在TJ高中抗議。(記者張筠／攝影)

位於維吉尼亞州的至少13所高中被指刻意推遲告知學生關於在國家優秀獎學金計畫中獲得嘉獎的榮譽，以致大量學生在大學申請結束後才得知曉結果，影響申請大學和獎學金機會，波及大量亞裔學生。州檢察長傑森．米亞雷斯(Jason Miyares)初步調查後，將此事件稱為是對亞裔學生的惡意打壓，並在1月9日發動了針對費爾法克斯郡所有公立學校系統的調查。

他在早前的記者會上譴責涉事高中，並稱反對亞裔是美國唯一一個被「准許」的偏見。

目前被指控的學校大部分位於維州的費爾法克斯郡(Fairfax County)，其中包括知名的公立學校湯瑪斯傑佛遜高中(Thomas Jefferson High School)。這些學校被指控未在大學申請開始前，告知學生在國家優秀獎學金計畫(National Merit Scholarship Program)中獲得嘉獎(commended students)的榮譽，致使他們無法在申請中獲得更強的競爭力。

公開資料顯示，湯瑪斯傑佛遜高中有近66%的亞裔學生。米亞雷斯對媒體表示，這所高中所在的費爾法克斯郡早前以45萬元雇用了一位「平等顧問」(equity consultant)，希望達到所有學生都能公平獲得機會的目標，哪怕會以部分學生遭受不公的待遇為代價。

國家優秀獎學金計畫設立為頒發給在國家優秀獎學金計畫資格考試PSAT中取得優異成績的學生，在150萬的高中生中僅有5萬人能最終獲獎。獎項能在未來幫助獲獎人競爭獎學金、榮譽獎項和作為大學申請的「加分項」。根據其官網，如果學生獲得獎學金，他們會在3月至6月期間收到通知。

米亞雷斯指出，延遲通知獲獎資格的事件，反映了亞裔申請人在全美各地所受的歧視，目前最高法院也正在就大學錄取中的「平權法案」的存廢作出衡量。目前在進行的調查還包括檢視涉事學校是否違反了維吉尼亞州人權法案(Virginia Human Rights Act.)。

維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)在表達對上述事件的擔憂後，批評費爾法克斯郡學校校長使用納稅人的稅款聘請平等顧問，並認為這個是一個系統性問題。 但費爾法克斯郡學校主管米歇爾里德博士(Dr. Michelle Reid)在1月9日指出，學生所申請的大學已被告知了他們所獲獎項的情況。

作為美國最優秀的高中之一，湯瑪斯傑佛遜高中在一年前也修改了招生標準，學校官員稱此行為將「無一例外地為每個學生提供平等的結果」。

州檢察長表示，在變化發生一年後，這所高中的亞裔錄取率下降了近20%。

維吉尼亞州明星高中─湯瑪斯傑弗遜高中有近66%的亞裔學生，但亞裔學生時常感到被歧...
維吉尼亞州明星高中─湯瑪斯傑弗遜高中有近66%的亞裔學生，但亞裔學生時常感到被歧視。(記者張筠／攝影)

亞裔 維吉尼亞州 公立學校

上一則

季辛吉挺烏克蘭加入北約 籲烏和西方續與俄羅斯對話

下一則

麥卡錫讓格林、戈薩回任委員會職務 桑托斯有新職

延伸閱讀

針對亞裔？維州13高中爆「刻意」延遲通知大學獎金資格

針對亞裔？維州13高中爆「刻意」延遲通知大學獎金資格
學生寫作業靠AI機器人 教授如何應付？

學生寫作業靠AI機器人 教授如何應付？
維州6歲童槍擊教師 校方檢查書包卻未發現武器 引發質疑

維州6歲童槍擊教師 校方檢查書包卻未發現武器 引發質疑
躲過最難就業季？ 清華8成畢業生繼續升學深造

躲過最難就業季？ 清華8成畢業生繼續升學深造

熱門新聞

中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知指，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證

2023-01-12 15:53
前紐約市警員昂旺。(本報檔案照)

獨家／紐約藏族警員涉當中國代理人 檢方突然全部撤控

2023-01-15 11:31

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走