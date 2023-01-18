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紐約市華警突遭16歲嫌槍擊 不顧手臂中彈追捕還擊

記者張晨／紐約報導
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約市布朗士區市警48分局一華裔警員17日凌晨巡邏時，遭一名16歲少年持槍射傷，但他負傷後，強忍傷痛，頑強地與嫌犯交火，還跳下警車追逐嫌犯，最後被搭檔強行拖回車內送往醫院救治；市警總局高層及市長亞當斯(Eric Adams)當天在案發後召開記者會，紛紛稱讚這名華裔警員反應沉著冷靜，他們也指出，槍枝暴力仍持續橫行，需要嚴打。

紐約市警方表示，案件發生在當日凌晨3時左右，華裔警員李保羅及其搭檔身著制服，駕駛便衣警車在布朗土一街區發現一名可疑少年。

兩名警員是市警48分局反槍枝暴力的「鄰里安全小組」(Neighborhood Safety Teams)成員；他們停下車，正準備向前盤問該名少年，未料對方一言未發，就拔槍射擊；市警總探長(James Essig)表示，嫌犯至少開了六槍，擊中了警車前擋風玻璃和坐在副駕駛的李保羅。

嫌犯開槍至少六次，打中了警車前擋風玻璃和坐在副駕駛的李保羅。(紐約市警方提供)
嫌犯開槍至少六次，打中了警車前擋風玻璃和坐在副駕駛的李保羅。(紐約市警方提供)

兩名警員隨即下車與嫌犯交火，李保羅不顧手臂中彈，下車後追逐嫌犯，但搭檔看到增援警方已到，因為緊急情況下未知李保羅傷勢如何，便強行將他拉回車內，開往醫院送醫，嫌犯也便隨後趕到的警員逮捕；警方在現場共發現六枚32-caliber pistol彈殼，經過調查均出自嫌犯手槍，目前嫌犯控罪待定。

市警總局局長希維爾(Keechant Sewell)、亞當斯以及市警察公會(Police Benevolent Association)主席林奇(Patrick Lynch)在記者會上表示，兩名警員17日能活著回家，十分幸運，然而太多人沒有這樣的機會；一年前曼哈頓哈林區警員莫拉(Wilbert Mora)和其搭檔里維拉(Jason Rivera)才遭重罪緩刑犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)槍擊殉職。

李保羅三年前加入紐約市警，他17日下午在家人和同事的陪同下從布朗士聖伯納巴斯醫院出院(St. Barnabas Hospital.)；知情人士表示，李保羅在疫情最嚴重時加入市警，且在警校時各項成績優異；布朗士社區存在諸多犯罪問題，槍枝、毒品及幫派橫行，但去年他毅然加入了鄰里安全小組打擊街頭暴力，希望為改善紐約市治安貢獻更多心力。

紐約市17日襲警案涉案槍枝。(紐約市警方提供)
紐約市17日襲警案涉案槍枝。(紐約市警方提供)

紐約市 布朗士 華裔

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