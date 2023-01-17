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2025年前 數位內容9成將是人工智慧生產

記者張聲肇／綜合報導
在最近拉斯維加斯的2023年美國消費電子展上，人工智慧驅動的學習教育機器人與玩具新產品，非常受歡迎。(路透)
在最近拉斯維加斯的2023年美國消費電子展上，人工智慧驅動的學習教育機器人與玩具新產品，非常受歡迎。(路透)

幾已成媒體「主流」的數位內容，2025年之前，多達九成將是人工智慧(AI)生產的，而這種產製內容、類似ChatGPT的應用軟體會越來越多，AI顧問暨思想領袖尼娜•席克(Nina Schick)說，人類腦袋吸收數位資訊趨勢不會改變，但內容的產製方式即將面臨翻天覆地的大革命。

席克接受雅虎財經新聞網訪問時說，內容產製AI(generative AI)的能耐將橫跨整個媒體領域，舉凡文字、影音、錄音、圖片和照片，目前為止，唯有人類智能或創造力才能做到的，它都有辦法做到。「我相信，大部分數位內容很快就會由AI生產、製造。」

席克表示：「目前大家從OpenAI所看到的各種價值只會越來越多，2023年你就會開始看到，各行各業越來越多內容產製AI公司推出用途非常廣泛的應用軟體。」

她說，這一趨勢，最近才被大家看出來，因為內容產製AI廣獲應用，不過是24到6個月之前的事。未來一年，內容產製AI的生存空間，一定出現非常激烈的競爭， Google母公司字母(Alphabet)、微軟、蘋果等科技巨擘，肯定會在這方面拚命邁步向前。

她說，ChatGPT是否會對谷歌「搜尋引擎霸主」地位構成威脅，已經很多人在談，她認為谷歌很有得拚，沒那麼容易就敗退、萎縮。

因為OpenAI的大金主就是微軟，而微軟打算把這個程式併入它的搜尋引擎Bing，不少人遂以為，谷歌這下可遇到強勁的對手了。雖然這不乏想像力的說法有其道理，「谷歌毫無疑問，也在運用自己具備的巨量資料，發展自己的內容產製AI。」她特別強調谷歌「巨量的資料。」

微軟已投資10億元於OpenAI，也在研議再投入100億元，以ChatGPT目前就能夠挑戰谷歌的能耐來看，未來的確充滿無限可能。

不過，內容產製AI本身的空間，可能很快就會發生激烈變化。席克說，「加速變化的步調快得令人難以相信，2023年初讓我們震驚到瞠目結舌地步的種種工具，到了年底，大概就變得老掉牙了，因為這些工具的能力又會大大的增強。」

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