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拜登自宅無訪客紀錄 遭共和黨抨擊：關鍵時刻不透明

記者顏伶如、編譯孫梁／綜合報導
拜登總統12日在白宮回答媒體有關機密文件的處理不當問題。(美聯社)
拜登總統12日在白宮回答媒體有關機密文件的處理不當問題。(美聯社)

拜登總統在華府私人辦公室及住家被連續找出機密檔案後，共和黨籍控制的眾院監督委員會，要求白宮交出拜登總統德拉瓦州威明頓自宅訪客進出登記冊；白宮法律顧問辦公室16日發表聲明指出，拜登私人住宅並沒有訪客進出登記，而引發抨擊；眾院監督問責委員會主席柯默(James Comer)16日表示將繼續向拜登政府施壓，要求對在不安全地點發現的機密文件做出解釋。

肯塔基州聯邦眾議員柯默15日說，白宮應交出拜登團隊尋找機密文件的所有文件與溝通紀錄，還有2021年1月20日迄今的拜登住家訪客進出登記表。

白宮法律顧問辦公室16日對福斯數位新聞(Fox News Digital)發表聲明指出：「如同美國現代史上每一任總統，拜登自宅屬於私人領域。」聲明中說，拜登上台之後便遵循紀錄白宮訪客登記的慣例與傳統，並且定期公布登記表。

柯默說：「拜登總統承諾他的政府為史上最透明，但他卻拒絕在最關鍵時刻的透明度。拜登被發現擔任副總統期間在不安全的地點存放機密文件，但白宮、國家檔案館和司法部卻向國會和美國民眾隱瞞真相，美國民眾理應擁有透明，而不是不透明。我們將繼續施壓拜登政府以尋求對機密文件的答案，並說明為何在任命了特別檢察官後，拜登的助理仍獲准在威明頓的住所尋找文件。」

在有報導說，拜登的律師在德拉瓦州拜登住所的車庫裡發現一批機密文件後，柯默要求白宮提交住所的訪客登記冊。白宮歷來保存完整的訪客登記冊，但拜登的律師表示，他的德拉瓦州住所沒有訪客登記。白宮法律顧問告訴福斯新聞說：「與數十年來的美國總統一樣，拜登的私人住所就是私人性質。」

白宮表示：「拜登上任後，恢復了保留白宮訪客登記表的規範與傳統，包括將上屆政府停止使用的登記表定期對外公布。」

特勤局發言人也證實，派到拜登住所執勤的特勤人員不做訪客登記，「我們不獨自保留訪客登記，因為這裡是私宅。」

拜登 白宮 德拉瓦州

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