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機密文件案 內容是什麼？拜登還未回答的五個問題

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統自德拉瓦州老家度過周末，16日回到白宮。(美聯社)
拜登總統自德拉瓦州老家度過周末，16日回到白宮。(美聯社)

憑空冒出的機密檔案爭議，已連續幾天占據頭條版面。哥倫比亞廣播公司(CBS)9日報導拜登總統為在賓州大學的私人辦公室被找到副總統任內的機密檔案，隔幾天又傳出拜登德拉瓦州住家車庫又找到另一批機密文件，然後則是又有五頁機密資料被找到。

國會山莊報(The Hill)報導，機密檔案爭議爆發後，白宮與拜登忙著防禦共和黨陣營的抨擊，但迄今仍有五大疑點尚未回答：

●為何沒有早點讓社會大眾知道？

拜登機密檔案發生時間順序，是全案到目前為止最神祕的項目，衍生政治殺傷力也最大。第一批檔案是去年11月2日在拜登位於賓州大學拜登研究中心(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement of the University of Pennsylvania)的華府舊辦公室裡找到，於是拜登團隊自行展開搜查，12月20日又在拜登個人住宅車庫找到第二批檔案，本月11日則傳出又找到五頁文件。

11月2日是距離期中選舉只剩六天的選前關鍵時刻。從找到第一批檔案至哥倫比亞廣播公司報導曝光，則間隔將近10周。

拜登私人律師包爾(Bob Bauer)14日說，為保護調查公正性所以未讓機密檔案事件讓大眾知道。

●拜登知情程度、何時知情？

拜登的說法是，對於找到機密檔案感到意外；他也說，不知道檔案內容，律師建議他不要過問。

●機密檔案內容是什麼？

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登賓大辦公室檔案包括情報與簡報資料，內容包括烏克蘭、伊朗以及英國。

●特別檢察官調查範圍有多廣？

韓裔特別檢察官許景(Robert Hur)有權調閱任何檔案，調查任何與檔案事件有關的問題。許景是前總統川普任命的前任馬里蘭州聯邦檢察官，調查過程中可能找到更多新事證或對拜登不利的資料。

●選民能否分辨拜登案和川普案之間的區別？

拜登案與川普案至少有一個重大差別：拜登團隊發現檔案後便立即交給國家檔案館(National Archives)，川普則對交出檔案抗拒了大約15個月之久。法律專家分析，川普拒絕交出機密檔案的過程，恐怕涉嫌妨礙司法，未來可能遭到特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴。

拜登 川普 檢察官

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