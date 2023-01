機密文件案 內容是什麼？拜登還未回答的五個問題

拜登總統自德拉瓦州老家度過周末,16日回到白宮。(美聯社)

憑空冒出的機密檔案爭議,已連續幾天占據頭條版面。哥倫比亞廣播公司(CBS)9日報導拜登 總統為在賓州大學的私人辦公室被找到副總統任內的機密檔案,隔幾天又傳出拜登德拉瓦州住家車庫又找到另一批機密文件,然後則是又有五頁機密資料被找到。

國會山莊報(The Hill)報導,機密檔案爭議爆發後,白宮與拜登忙著防禦共和黨陣營的抨擊,但迄今仍有五大疑點尚未回答:

●為何沒有早點讓社會大眾知道?

拜登機密檔案發生時間順序,是全案到目前為止最神祕的項目,衍生政治殺傷力也最大。第一批檔案是去年11月2日在拜登位於賓州大學拜登研究中心(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement of the University of Pennsylvania)的華府舊辦公室裡找到,於是拜登團隊自行展開搜查,12月20日又在拜登個人住宅車庫找到第二批檔案,本月11日則傳出又找到五頁文件。

11月2日是距離期中選舉只剩六天的選前關鍵時刻。從找到第一批檔案至哥倫比亞廣播公司報導曝光,則間隔將近10周。

拜登私人律師包爾(Bob Bauer)14日說,為保護調查公正性所以未讓機密檔案事件讓大眾知道。

●拜登知情程度、何時知情?

拜登的說法是,對於找到機密檔案感到意外;他也說,不知道檔案內容,律師建議他不要過問。

●機密檔案內容是什麼?

有線電視新聞網(CNN)報導,拜登賓大辦公室檔案包括情報與簡報資料,內容包括烏克蘭、伊朗以及英國。

●特別檢察官 調查範圍有多廣?

韓裔特別檢察官許景(Robert Hur)有權調閱任何檔案,調查任何與檔案事件有關的問題。許景是前總統川普 任命的前任馬里蘭州聯邦檢察官,調查過程中可能找到更多新事證或對拜登不利的資料。

●選民能否分辨拜登案和川普案之間的區別?

拜登案與川普案至少有一個重大差別:拜登團隊發現檔案後便立即交給國家檔案館(National Archives),川普則對交出檔案抗拒了大約15個月之久。法律專家分析,川普拒絕交出機密檔案的過程,恐怕涉嫌妨礙司法,未來可能遭到特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴。