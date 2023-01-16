尖叫 巨響 烈焰…印度男直播 錄下尼泊爾空難墜毀瞬間

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上開啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取自臉書）

「印度 時報」(Times of India)報導，印度29歲男子賈斯瓦爾(Sonu Jaiswal)在墜機時開啟臉書 直播(Facebook Live)，錄下長約1分40秒的驚悚過程，他的家人證實他已罹難；尼泊爾空難死者之一是33歲的俄羅斯旅遊部落客(博主)埃琳娜‧班杜羅(Elena Banduro)，她經常透過社群媒體 分享她在全球的冒險故事。

俄國駐尼泊爾大使諾維柯(Alexei Novikov)證實，四名俄國公民搭上這架死亡航班，除了班杜羅之外還有維多利亞‧阿爾圖尼娜(Viktoria Altunina)、尤里盧金(Yuri Lugin)和拉金(Viktor Lagin)。

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導，班杜羅搭機前在社群媒體上傳她在機上自拍的照片，用英文寫下「去尼泊爾」，孰料這成為她最後一趟旅行；粉絲湧進她的帳號致哀，形容她是「最閃亮且善良的人」。

33歲的俄羅斯旅遊部落客埃琳娜‧班杜羅搭上死亡航班，她搭機前在社群媒體上傳她在機上自拍的照片，用英文寫下「去尼泊爾」，孰料這成為她最後一趟旅行。（取自社媒）

印度時報報導，賈斯瓦爾在飛機下降前時開啟臉書直播，畫面顯示乘客起初還有說有笑地看著飛機準備降落，飛機座位托盤上還看得到尼泊爾保險公司的廣告。

隨著影片持續，畫面突然開始搖晃，乘客尖叫聲此起彼落；一聲巨響後，畫面全黑且停格，接著竄出烈焰。

印度時報表示，賈斯瓦爾的表親已證實29歲的賈斯瓦爾搭乘該航班。據報與賈斯瓦爾同行的另外三名印度人在班機墜毀前，於影片中喊道「真的很好玩」。

賈斯瓦爾的表親拉賈表示，「索努搭上飛往博卡拉的班機後開臉書直播，這段串流影片顯示索努和同伴原本很開心，但突然出現火苗，影片中斷。」

尼泊爾民航局表示，該班機10時50分最後和博卡拉機場聯繫，當時位置在距機場約1.6公里的塞提峽谷(Seti gorge)上空。

地面目擊者拍下的影片顯示班機突然傾斜，朝地面俯衝，最終觸地起火燃燒。

當地居民紛紛跑到飛機失事的地點協助搶救生還者並抬出死者遺體，但現場濃煙密布，搜救一度困難。

協助搜救的居民提瓦里(Bishnu Tiwari)表示，「火焰炙熱，我們無法靠近殘骸，我聽到一名男子呼救的聲音，但因為濃煙和大火，我們束手無策。」