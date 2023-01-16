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歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

30年來最嚴重 尼泊爾空難已68死「無生還希望」

編譯陳韋廷／綜合報導
尼泊爾「雪人航空」一架載有68名乘客與4名機組員的國內線班機，15日從首都加德滿都起飛後，在博卡拉失事墜毀。圖為救援人員在墜機現場營救。(歐新社)
尼泊爾「雪人航空」一架載有68名乘客與4名機組員的國內線班機，15日從首都加德滿都起飛後，在博卡拉失事墜毀。圖為救援人員在墜機現場營救。(歐新社)

尼泊爾(Nepal)雪人航空(Yeti Airlines)一架載有72人客機15日準備在該國中部博卡拉(Pokhara)國際機場降落時墜毀，尼泊爾民航局證實已找到68具乘員遺體，是尼泊爾30年來最嚴重的空難。尼國內政部發言人說，對發現生還者已「不抱希望」，這番話顯示機上乘員應已全數罹難。

這架編號9Ｎ-ANC的雙引擎ATR72型飛機，機齡15年。班機在當地時間15日早上10時33分(美東時間14日23時48分)從加德滿都起飛，目的地是西方距離130公里的該國第二大城博卡拉，但起飛18分鐘後抵達目的地即將降落時，與塔台失去聯絡，墜毀於塞提河峽谷，墜毀地點離博卡拉機場僅1.5公里。

數百名軍人在事發後趕抵現場展開搜救。目擊者發表在社群網路上的畫面顯示，飛機失事前低飛過人口密集區，機身嚴重傾斜。當地居民卡爾說，「機師顯然是全力避免撞擊地面上的人或房舍，塞提河峽谷旁有一小片空地，飛機就在這一小片空地撞擊地面」。

尼泊爾空難，地面目擊者拍到班機墜落前突然傾斜、朝地面俯衝的畫面。（取自推特）
尼泊爾空難，地面目擊者拍到班機墜落前突然傾斜、朝地面俯衝的畫面。（取自推特）

機上載有68名乘客與4名機組員，其中有15名外籍乘客，包括5名印度人、4名俄羅斯人、2名南韓人，還有來自愛爾蘭、澳洲、阿根廷和法國的乘客各1人。

搜救人員已發現68具乘員遺體。當地官員原本期盼能找到生還者，但內政部發言人波可哈瑞說，搜救人員對發現生還者已「不抱希望」。入夜後搜救行動已暫停，16日天亮後將繼續搜尋其他乘員。

總理達哈爾在空難發生後召開緊急內閣會議，宣布16日為全國哀悼日及成立委員會調查空難原因。

尼泊爾一架客機15日墜毀，已找到68具乘員遺體，家屬聞訊哀傷欲絕。（美聯社）
尼泊爾一架客機15日墜毀，已找到68具乘員遺體，家屬聞訊哀傷欲絕。（美聯社）

空難在尼泊爾並不算少見，除因險惡地形與天氣變化大外，飛機老舊跟飛行員訓練不足也是一大問題。由於飛安紀錄劣跡斑斑，歐盟自2013年起禁止所有尼泊爾航空公司班機進入領空。

去年5月，一架塔拉航空飛機在尼國北部木斯塘地區墜毀，造成22人死亡。2018年初，一架從孟加拉首都達卡起飛的美國孟加拉航空公司班機在降落加德滿都時墜毀，機上71人有51人罹難。

1992年，巴基斯坦國際航空公司一架空中巴士客機準備降落加德滿都時，因人員操作失誤墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。

尼泊爾一架客機15日墜毀，軍人在現場救援。（美聯社）
尼泊爾一架客機15日墜毀，軍人在現場救援。（美聯社）

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