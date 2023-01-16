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甘迺迪機場2機險相撞 FAA要調查

編譯孫梁／綜合15日電

紐約甘迺迪機場的兩架飛機13日晚在跑道上險些相撞，一架飛機橫穿跑道時，另一架飛機正準備起飛，但被空管員緊急叫停，才沒有發生撞機事故，聯邦航空管理局(FAA)和全國運輸安全委員會(NTSB)表示要進行調查。

準備起飛的飛機是達美(Delta)航空飛往多明尼加共和國的1943號班機，空管通信紀錄顯示，一名空管員發現一架美國(American)航空的飛機在前方橫穿跑道時，立刻緊急叫停達美航班的起飛。

達美班機波音737飛機晚8時45分許在跑道上的安全地點停下，美航的飛機從前方相鄰的跑道上穿過，兩架飛機相距1000呎，約0.3公里。

加州大學飛行安全的退休教授考克斯(John Cox)說：「空管員緊急叫停起飛是及時正確的決定。」他說，叫停起飛是空管員非常熟悉的安全操作，機師每次在模擬訓練時都會練習。

達美1943航班的起飛被叫停後，重新返回登機口，航空公司為機上的145名乘客免費提供住宿，次日上午飛往多明尼加共和國的聖塔多明戈(Santa Domingo)機場。

FAA和NTSB都表示要調查，南加大教授考克斯說：「調查人員將回放美航飛機與空管員的對話，以了解是哪一方的誤判。」

達美航空發言人表示：「1943航班13日在紐約甘迺迪機場的起飛被終止，我們將與航空管理部門合作，協助他們了解事情的全貌。我們對給旅客造成的不便和旅程延誤表示道歉。」

美航公司沒有做出回應，表示所有問題應向FAA詢問。

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