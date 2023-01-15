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白女巴士上狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

編譯潘勛、盧炯燊／綜合14日電
印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為被捕的嫌犯戴維斯。(美聯社)
印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為被捕的嫌犯戴維斯。(美聯社)

印第安納州布魯明頓(Bloomington)市警方表示，一名56歲白人婦女比莉‧戴維斯(Billie Davis)11日在巴士上持刀攻擊一名18歲印第安納大學女學生，連捅被害人背後及後腦多刀，被捕之後兇嫌坦承起因是對方「為華人」、「毀美國的人殺一個少一個」；目前嫌犯已被控殺人未遂及加重傷害。

美聯社14日報導，被害人向檢方表示，當天下午自己站在接駁巴士車門口，等候開門下車，另一名乘客突然開始攻擊她的頭部。

巴士的監視攝像顯示，攻擊發生前，兩名女性並無互動；一名目擊者當時也在車上，尾隨戴維斯並通知警方加以逮捕；被害人因多處刀傷流血而送醫急救。

地方電視台WNDU-TV報導，法院文件指出，兇嫌承認起意攻擊被害人乃是她為華裔，而用折疊刀連捅被害人多次，還稱「毀美國的人殺一個少一個」，目前並無律師為被告辯護。

負責多樣性、公平及多元文化事務的大學副校長威姆布什(James Wimbush)發聲明說，反亞裔仇恨是真實存在的，會對個人及社區產生痛苦的影響；任何人都不應因其背景、種族或傳統而面臨騷擾或暴力。 相反，由於校園及社區文化、身分及觀點的多樣性，布盧明頓與印第安納大學社區會更加強大。

印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第...
印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

布盧明頓市長漢密爾頓(John Hamilton)也表示，公車上的襲擊行為是不可接受，並會作出適當處理。

印第安納大學正提供諮詢給社區有需求的民眾；大學「亞洲文化中心」把這起攻擊事件稱為「駭人而有目標的仇亞、反亞犯罪」。

印大學生周政(Zheng Zhou，音譯)表示，11日之後立刻覺得搭巴士不安全；他13日下午與另幾位同學到亞洲文化中心會面，討論這起攻擊，不禁流淚並漸生憂懼。

周政表示，大家覺得這個時間點很無助，最需要彼此支援。

警方回應本案是否會以仇恨罪名來偵辦時指出，州相關法條並未明列仇恨罪內容；印州2019年立法規定有仇恨罪，「馬修薛波德基金會」(Matthew Shepard Foundation)指出，此罪名容法官以歧視因素，如膚色、教派、失能、母國、種族、宗教而犯下的罪行，而宣判更重刑期。

但印州立法會蓄意刪除性別認同、男女為可能促使犯罪的動機，「反污名化聯盟」(Anti-Defamation League)指出，印州仍排在沒有仇恨罪法條的榜上。

亞裔 歧視 華人

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