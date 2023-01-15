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遭控性侵高中生 戴維斯加大華裔教授被停職調查

編譯盧炯燊／綜合14日電
戴維斯加州大學教授Ting Guo。(取自UC Davis官網)
戴維斯加州大學教授Ting Guo。(取自UC Davis官網)

戴維斯加州大學(UC Davis)一名華裔教授涉嫌性侵一名在其實驗室工作的高中生，目前已被停職及受到調查。

涉案的58歲的教授郭庭(Ting Guo，音譯)，在戴維斯加大擔任化學系教授20多年，曾經是系主任。早前受害人分別向他與校方提出民事訴訟索賠，但因時效問題遭到駁回後，校方於2021年1月令郭教授帶薪休假。在被停職前，郭教授一直積極參與多個讓高中生參與研究的大學項目。

據受害人在2020年12月的訴訟中稱，郭庭曾經三次向她施暴，她還在2018年提交了一份警方報告。

戴維斯加大負責處理性侵指控的辦公室發聲明表示，正在調查郭庭的行為，以確定是否違反大學政策，重申校方會根據加州大學政策及程序來處理。目前校已委託外部調查，評估自2010年以來，校內所有涉及未成年人的活動是否有不當行為。

根據法庭文件，受害人是18歲的Jane Doe(化名)，參與戴維斯加大一項化學研究，其間遇到郭庭。她從2010年1月開始跟隨他，在其實驗室工作，半年後Doe給郭送禮物以感謝他的指導時，在他家中遭強暴。同年另外兩次造訪他家時也遭到強暴。

2018 年，Doe聲稱遭受嚴重的心理和情感創傷，向她當時就讀的聖塔巴巴拉加州大學警方報告事件。

根據戴維斯加大官網有關郭教授的教育經歷介紹，他曾就讀中國華中科技大學，1984獲得學士學位；1995年獲得萊斯大學(Rice University)博士學位，獲得該校化學研究卓越獎Weiser獎；1995年至1999年，就讀於聖地牙哥加州大學，成為博士後研究化學家；1999年成為戴維斯加州大學教員；2002年獲得國家科學基金會的專業獎。

舊金山紀事報報導，直到2019 年，郭庭是該校青年學者計畫的積極參與導師，主要針對高中生研究人員的暑期住宿計畫。據大學表示，受害人從未參加過該計畫。

加州大學 性侵 舊金山

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