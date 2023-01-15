批發價1打5.46元 去年12月蛋價創新高

由於禽流感造成蛋雞減少，加上通膨助推，使美國蛋價創歷史新高。圖為紐約布魯克林超市的雞蛋售價。(Getty Images)

喜歡吃雞蛋 的民眾最近不僅要擔心膽固醇，還得擔心荷包失血。受到禽流感疫情 和通貨膨脹影響，國內雞蛋價格居高不下，加上年假期間的雞蛋需求量增加，雞蛋價格去年12月下旬達到高峰，一打雞蛋批發價比前年同期漲了兩倍多，市場人士預估短期內雞蛋價格不太可能下滑，不過雞蛋供不應求、價格飆漲，卻讓雞蛋批發商荷包滿滿，創下利潤歷史新高。

雞蛋價格年假期間雞蛋價格達到高峰，無法與大型連鎖業競爭的商店、餐館等小型企業面臨前所未有的成本壓力，「我開餐廳已50年，從未見過這種價格，或許70年代(前總統)卡特時期有過。」曼哈頓西區一家餐廳老闆貝內托斯(Gus Benetos)無奈地表示。

由於一箱30打的雞蛋在幾個月內，從90元漲到160元，加上其他食材成本也上漲30%到40%，貝內托斯被迫調漲菜單價格，一份每日特價套餐售價超過19元。

由於禽流感造成蛋雞減少，加上通膨助推，使美國蛋價創歷史新高。圖為佛州奧蘭多超市的雞蛋架上已空。(美聯社)

根據市場人士里斯波利(Karyn Rispoli)表示，2021年12月22日一打大顆雞蛋批發價為89分，一年後同樣的一打雞蛋價格竟飆升至5.46元，超過疫情高峰期3.09元的歷史新高。

里斯波利表示，儘管年假結束、需求量下滑，本月10日的雞蛋價格調降至4.33元，然而受禽流感疫情波及，雞蛋價格預估仍會處於高檔，可能需要數月時間，才能完全恢復正常價位。

根據聯邦農業部(Department of Agriculture)統計，自2021年2月以來，高致病性禽流感爆發已導致近4000萬隻母雞死亡，占全國雞隻數量5%，因此2021年以來雞蛋產量也跟著下降4%。

由於禽流感造成蛋雞減少，加上通膨助推，使美國蛋價創歷史新高。圖為伊利諾州養雞場。(美聯社)

雞蛋供應吃緊、價格飆漲，讓零售業和消費者都大喊吃不消，但是全國最大雞蛋批發業Cal-Maine Foods(CALM)受惠於零售業創紀錄的平均雞蛋售價，該公司去年最後一季雞蛋銷售額達到8億170萬元，與去年同期相比增長110%，創下歷史新高，並且預估禽流感疫情將持續影響今年整體的雞蛋供應。