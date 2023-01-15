吃不起雞蛋？植物蛋宣傳「沒禽流感」 趁機搶市

美國蛋價飛漲，植物性雞蛋趁機推廣產品。(取自Just Egg臉書)

禽流感 讓數以百萬的雞隻被消滅，並導致雞蛋 短缺和蛋價大漲。以植物為基礎的品牌Just Egg趁機大作廣告，向沮喪的消費者強調，他們還有另一種選擇──植物性雞蛋。

Just Egg的廣告計畫包括：15日於紐約時報周日版刊登全版廣告，呈現冰箱架上的幾瓶Just Egg植物性雞蛋產品，以及「植物不會感染流感」等廣告詞。本周末開始，該品牌還將在大約800個電動汽車Volta充電站銀幕上宣傳其產品；這些充電站大多位於雜貨店停車場。

在廣告發布之際，禽流感已導致大量產蛋雞死亡，普通雞蛋比有機雞蛋更貴。農業部指稱，有多達5800萬隻雞感染禽流感。

Just Egg主打的廣告產品是12盎司瓶裝、從綠豆提煉出來的植物性散蛋，一瓶相當於約八個雞蛋，平均零售價為4.30元。該公司指出，其零售銷售速度比以往任何時候都快，他們也擴大了分銷範圍。根據勞工統計局數據，12月時，一打大型A級雞蛋平均價格為4.25元。

Just Egg是食品科技公司Eat Just產品品牌之一，公司前身為Hampton Creek，在各大零售商和特色食品店銷售。除了植物雞蛋，Eat Just也在開發實驗室培育肉類；2020年底，新加坡 簽署同意Eat Just實驗室培育雞肉，是全球第一個獲得監管機構批准的實驗室培育肉類。

美國蛋價飛漲，植物性雞蛋趁機推廣產品。(取自Just Egg臉書)

根據商業內幕新聞(Insider)去年取得的Eat Just投資者介紹顯示，該公司已將2021年收入預期下調近50%。

彭博社報導，在2017年放棄Hampton Creek名稱改用Eat Just之前，該公司購買了自家產品以提高銷售數字。聯邦調查從未歸咎Hampton Creek有任何不當行為；公司執行長泰特里克(Josh Tetrick)當時表示，購買自家產品是為了檢查質量。