2022漲幅最大10項物品 雞蛋只排第2

2022年通膨飆升至40年來最高水平，漲價最凶的主要為食品、燃料、機票。（Getty Images）

2022年通膨飆升至40年來最高水平，漲價最凶的主要為食品、燃料、機票，財經媒體CNBC報導列出十大價格上漲最多的物品，以12月的年度通膨率計算，百分比數據來自最新公布的消費者物價指數。

1.中小學供餐：305.2%

2022年中小學供餐餐費上漲最多。疫情初期受益於聯邦計畫供應公立學校學生免費餐點，但該計畫已結束。而整體食品價格面臨許多壓力，連帶影響學校餐費。

2022年國內爆發史上最嚴重的禽流感疫情，導致雞蛋短缺，雞蛋價格狂漲。

3.人造奶油：43.8%

人造奶油的主要成分植物油在主要市場受到全球性的衝擊，使其價格在2022年推升43.8%。

大豆油、棕櫚油、葵花油、芥花籽油等商品價格往往一同波動，因此其中一種油品供應鏈中斷往往影響到整體。

4.燃料油：41.5%

5.汽車燃料：32.3%

2022上半年原油價 格飆漲，其副產品價格跟著激增，主要受到俄烏戰爭影響所致。

然而由於對潛在經濟衰退的擔憂，以及伴隨的石油 需求疲軟，石油價格在下半年回落，汽油價格跟著降低，但其他石油產品的價格並未大幅下降，燃料油及柴油等其他汽車燃料分別上漲41.5%和32.3%。

6.奶油：31.4%

由於澳洲、歐盟、紐西蘭等牛奶重要生產地的產量減少，奶油和各乳製品(21.4%)的價格被推高。

7.機票：28.5%

由於消費者釋放累積幾年的旅遊慾望，需求大增，2022年的機票價格上漲28.5%。

但航空業的人力短缺跟不上高漲的需求，燃料成本激增及航班減少等因素也限制供應。不過平均價格於10月至12月已開始回落。

8.生菜：24.9%

一種透過昆蟲傳播的病毒在薩利納斯谷(Salinas Valley)產區肆虐，導致生菜價格激增。

9.麵粉：23.4%

烏克蘭和俄國是主要的小麥出口國，戰爭影響小麥出口量，連帶影響麵粉價格。

10.其他乳製品：21.4%