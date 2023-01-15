13.5億兆彩頭獎 首落緬因州小鎮

13日晚開獎的兆彩(Mega Millions)頭獎，金額達13億5000萬元，各地民眾狂購。(路透)

獎券歷史上金額第二高、多達13億5000萬元的兆彩(Mega Millions)頭獎，在連開多次無人中獎後，13日被一名幸運者中走；不僅打破「13日星期五不吉利」的迷信，大獎彩票也是首度在緬因州 售出。

13日晚間抽出的兆彩幸運數字組合是：30、43、45、46、61 和金色大彩球(Mega Ball)14。中獎彩券在緬因州黎巴嫩(Lebanon)加油站 便利商店Hometown Gas & Grill 售出，小鎮位於緬因州南部，毗鄰新罕布夏州，人口約6500多人。

兆彩聯盟(Mega Millions Consortium)總裁、俄亥俄州彩券主任麥唐納(Pat McDonald)14日聲明表示，「祝賀緬因州剛剛贏得該州有史以來的第一個兆彩頭獎」。

售出彩票的店主寇特羅(Fred Cotreau)說：「今早我們小鎮加油站很熱鬧。」他說，他第一件事就是查看自己有沒有中獎，結果答案是沒有。「我們賣掉了這張彩券，真讓人興奮，」寇特羅說，「希望贏家是小鎮居民和我們的常客」。

這次兆彩大獎獎金累積期間長達三個月，摃龜期數多達25期，是有史以來獎金第二高的彩券頭獎，中獎率只有3億260萬分之一。中獎者姓名不詳。

頭獎金額達13億5000萬元的兆彩(Mega Millions)中獎獎券，在緬因州黎巴嫩加油站便利商店Hometown Gas & Grill 售出，小店老闆欣喜若狂。(路透)

歷來共有四次兆彩頭奬超過10億元；最高額獎金出現在2018年10月，由南卡羅來納州 一名幸運兒領走15億3000萬元。

兆彩大獎13日被人中走，再次打破「13日星期五不吉利」迷信；史上共有七次大獎是在「13日星期五」被人抽中。

中奬人若要獲得全部13億5000萬元獎金，須以年金形式分29年領取。如果像大多數頭獎中獎者那樣選擇現金一次領取，金額估計是7億2460萬元。

13日有逾700萬張彩券中獎，分為九個獎項級別。除緬因州獨得頭獎外，另有14張彩券與五個白球相匹配，贏得100萬元二等獎；其中紐約州售出四張，加州兩張，佛州、伊利諾伊州、堪薩斯州、肯塔基州、密蘇里州、北卡羅來納州、賓州、德州各售出一張。